Αισιοδοξία και ενθουσιασμός στην εκδήλωση των υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα στον Δήμο Παύλου Μελά

Του : Σταύρου Αλχατζιδη

Μια ακόμη εκδήλωση της πρωτοβουλίας για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα αυτή τη φορά επέλεξαν να πάνε Δυτικά και συγκεκριμένα στο δημοτικό θέατρο ” Χρήστος Τσακίρης ” του δήμου Παύλου Μελά.

Σε αρκετά ενθουσιώδες κλίμα, μετά την πρωινή ανακοινώση του πρώην πρωθυπουργού, που ουσιαστικά προαναγγέλλει τα αποκαλυπτηρια του κόμματος στις 26 του μήνα. Και φυσικά το συγκεκριμένο αποτέλεσε το κύριο ζήτημα, με τα στοιχήματα να μπαίνουν ως προς την ονομασία του.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας στην ομιλία του τόνισε πως δεν αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά το σύνολο των πολιτικών της δεξιάς. Πρόσθεσε πως χρειάζεται μια μεγάλη υπέρβαση για να βρεθεί ένας νέος τόπος συνάντησης. Εκεί που όλα τα ζητήματα θα τεθούν από το μηδέν.

” Δεν αρκεί όμως μόνο η διαμαρτυρία, αλλά πρέπει και να μπορείς να πεις στους πολίτες ποσό καλύτερη μπορείς να κάνεις τη ζωή τους” , είπε για να προσθέσει πως αυτό είναι κάτι που μπορεί να πραγματοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας.

” Ερχόμαστε να καλύψουμε ένα κενό από διαφορετικές αφετηρίες “, ανέφερε ο Αντώνης Σαουλιδης προσθέτοντας πως “πρέπει να προτάξουμε τα μεγάλα που μας ενωνουν”.

Επισήμανε πως η μάχη πρέπει να δοθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου υπάρχουν οι μεγάλες ανισότητες. Μάλιστα αναφέρθηκε στα ζητήματα της Δυτικής Θεσσαλονίκης λέγοντας πως και πάλι θα ακούσουμε ψεύτικες υποσχέσεις.

” Η κυβερνώσα αριστερά έχει την εμπειρία να διοικήσει , όχι για την ευαρεσκια της, αλλά για να ενώσει “, υπογράμμισε.

” Οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους, αν και ίσως είναι η πιο μορφωμένη γενιά “, ανέφερε η Θεοδώρα Μπλετσα.

Συμπλήρωσε πως η ποιότητα ζωής είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων . Στάθηκε ιδιαίτερα στα θέματα της δημόσιας υγείας παραθέτοντας μια σειρά προβλημάτων που αφορούν τους πολίτες αλλά και το προσωπικό όλων των βαθμίδων.

” Χρειάζεται προσωπικό, υποδομές και κυρίως η πολιτική βούληση για να γίνουν όλα αυτά ” κατέληξε.

Στην εκδήλωση το παρών έδωσαν

ΟΙ υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. στις τελευταίες εκλογές Άρης Στυλιανού που είναι και μέλος του επιστημονικού Συμβουλίου του Αλέξη Τσίπρα, Νεκταρία Αγγελάκη, Χρήστος Ρόκος.

Η υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α Θεσσαλονίκης Χρυσή Γκαβανιδου.

Οι πρώην συντονιστές του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Κώστας Αμπατζας, Δημήτρης Ακριτιδης.

Επίσης τα μελη του πυρήνα Θεσσαλονικης Αντώνης Ελευθεριάδης, Γιάννης Κωτιδης, Αβραμίδης Ιάκωβος μέλος του δημοτικού συμβουλίου Παύλου Μελά . Ο Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος δημοτικός σύμβουλος δήμου Δέλτα.

Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης Χρήστος Ελευθεριάδης.