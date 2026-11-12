Αίρεται η ασυλία της Αφροδίτης Λατινοπούλου από το Ευρωκοινοβούλιο

Την άρση της ευρωβουλευτικής ασυλίας της προέδρου της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτης Λατινοπούλου , ενέκρινε η μίνι Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια μήνυσης που είχε υποβάλει εναντίον της ο πρώην επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, για ανάρτηση που είχε γίνει το 2020.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Δικηγορικής Εταιρείας που εκπροσωπεί τον κ. Παπαδημούλη:

«Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα την άρση της ασυλίας της ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης που ξεκίνησε κατόπιν εγκλήσεως του εντολέως μας, Δημητρίου Παπαδημούλη, (τέως) Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωβουλευτή και Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η έγκληση αφορά ανάρτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο Twitter, στις 13 Ιουνίου 2020, με περιεχόμενο που θίγει την προσωπικότητα και την πολιτική ιδιότητα του Δημητρίου Παπαδημούλη.

Συγκεκριμένα, η εγκαλούμενη ισχυρίστηκε ότι ο Δημήτριος Παπαδημούλης, μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, ευθύνεται για την αποστροφή των πολιτών από την πολιτική και, κυρίως, ότι πλούτισε με αθέμιτο τρόπο, παρότι μπήκε «ξυπόλητος» στην πολιτική. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως προσβλητικός για τον εντολέα μας και η ποινική του απαξία θα κριθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Το αίτημα άρσης της ασυλίας υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Η σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβολίου αίρει το θεσμικό κώλυμα, ώστε η υπόθεση να ακολουθήσει τη δικονομική της διαδρομή ενώπιον των ελληνικών Δικαστικών Αρχών. Δηλώνουμε, για μία ακόμη φορά, την ακλόνητη εμπιστοσύνη μας στην ανεξάρτητη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Ο κ. Δημήτριος Παπαδημούλης εκπροσωπείται στην υπόθεση αυτή από τη Δικηγορική Εταιρεία «Θεόδωρος Π. Μαντάς και Συνεργάτες».