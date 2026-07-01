Αίγυπτος: Τρεις νεκροί και δεκαπέντε τραυματίες από τεράστια πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας στην επαρχία Γκίζα

Αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας ανέφεραν, την Τρίτη (30/6), ότι ένας αξιωματικός, ένας άνδρας της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ένας πολίτης, έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 15 τραυματίστηκαν, κατά τη διάρκεια προσπαθειών κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή Μανσαάτ Αλ-Καανάτερ, στην επαρχία Γκίζα.

Σύμφωνα με αιγυπτιακή πηγή ασφαλείας, η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης μέσα στην αποθήκη, γεγονός που οδήγησε τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας να μεταβούν άμεσα στο σημείο για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, το κτήριο κατέρρευσε ξαφνικά λόγω της εξασθένησης του υποστυλώματος και της κατασκευής από το έντονο θερμικό φορτίο, με αποτέλεσμα τον θάνατο του αξιωματικού, του πυροσβέστη και ενός πολίτη που βρισκόταν στην περιοχή.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι σοροί των τριών θυμάτων της πυρκαγιάς ανασύρθηκαν, ενώ οι 15 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.