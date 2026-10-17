Αίγυπτος: Ο Σίσι ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την προεδρία το 2030 – Μήνυμα στήριξης στη Σαουδική Αραβία

Οπρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ξεκαθάρισε ότι η σημερινή προεδρική του θητεία θα ολοκληρωθεί το 2030, υπογραμμίζοντας πως το ζήτημα της αποχώρησής του από την εξουσία έχει «διευθετηθεί και δεν πρόκειται να συζητηθεί».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νέες τροποποιήσεις στο αιγυπτιακό Σύνταγμα που θα του επέτρεπαν να παρατείνει περαιτέρω την παραμονή του στην προεδρία.

Ο Σίσι βρίσκεται στην εξουσία από το 2014, ενώ οι συνταγματικές αλλαγές που ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας το 2019 του έδωσαν τη δυνατότητα να παραμείνει πρόεδρος έως το 2030. Εφόσον ολοκληρώσει τη θητεία του, θα έχει συμπληρώσει 16 συνεχόμενα χρόνια στο ανώτατο αξίωμα.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της διαδοχής του, απέρριψε το ενδεχόμενο να προετοιμάζει κάποιο συγγενικό του πρόσωπο για την ανάληψη της εξουσίας.

«Το λέω αυτό περισσότερους από 40 μήνες νωρίτερα, ώστε να μην μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι προετοιμάζω κάποιον από την οικογένειά μου ή τους συγγενείς μου για να αναλάβει… Όχι, όχι, όχι. Τίποτα τέτοιο. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και τέτοια πράγματα δεν μπορούν να συμβούν εδώ».

Στη συνέχεια, τόνισε: «Δεν θα εγκαταλείψω το αιγυπτιακό κράτος προτού αυτό γεμίσει με ανθρώπους ικανούς να επωμιστούν την ευθύνη», επισημαίνοντας ότι η Αιγυπτιακή Στρατιωτική Ακαδημία συμβάλλει ήδη στην προετοιμασία μιας νέας γενιάς ηγετικών στελεχών.

Έτοιμη η Αίγυπτος να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ετοιμότητα της χώρας του να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται σε σύγκρουση με τους Χούθι, παρά το γεγονός ότι η Αίγυπτος δεν συμμετέχει στη Συμφωνία της Μέκκας.

«Δεν επιδιώκουμε να αναλάβουμε κάποιον ρόλο, αλλά είναι απολύτως απαράδεκτο για εμάς να ακούμε ότι η Σαουδική Αραβία —ή η ασφάλεια και η σταθερότητά της— πλήττονται. Η Αίγυπτος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Βασιλιά Σαλμάν και του Διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σας προστατεύσει και να σας υπερασπιστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί η έγκριση του αιγυπτιακού κοινοβουλίου για ενδεχόμενη ανάληψη δράσης.

«Ελπίζω ότι το αιγυπτιακό κοινοβούλιο θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση για να εγκρίνει κάτι τέτοιο, εφόσον μας ζητηθεί να δράσουμε».