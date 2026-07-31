Αίγυπτος: Νέα ευρήματα στο Τελ Ελ Ντέιρ της Νταμιέτας αποκαλύπτουν μυστικά των αρχαίων νεκροταφείων

Η αιγυπτιακή αρχαιολογική αποστολή του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε την ανακάλυψη μιας σημαντικής συλλογής από επιτύμβιες στήλες, σαρκοφάγους και φυλαχτά στην περιοχή Τελ Ελ Ντέιρ, στην επαρχία Νταμιέτα, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ανασκαφικής περιόδου.

Ο γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, Χισάμ αλ Λαΐθι, δήλωσε ότι το Συμβούλιο παρέχει πλήρη υποστήριξη στην αιγυπτιακή αποστολή, στο πλαίσιο των οδηγιών του υπουργού Τουρισμού και Αρχαιοτήτων Σαρίφ Φάτι για τη διευκόλυνση των εργασιών των αρχαιολογικών αποστολών σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα νέα ευρήματα ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κατανόηση της εξέλιξης των νεκροταφείων στο Δέλτα του Νείλου. Τόνισε ότι η περιοχή Τελ Ελ Ντέιρ δεν αποτελούσε απλώς τόπο ταφής, αλλά ένα ολοκληρωμένο ταφικό κέντρο που αντανακλούσε σαφή κοινωνική, πολιτιστική και θρησκευτική ταυτότητα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανακάλυψη ενισχύει τη σημασία της περιοχής ως ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην ανατολική περιοχή του Δέλτα, καθώς τα πολυάριθμα στρώματα και μνημεία μπορούν να συμβάλουν στην επαναχάραξη του χάρτη των αρχαίων οικισμών και νεκροταφείων, αλλά και στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας της Νταμιέτας.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Τομέα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων, Μοχάμεντ Αμπντέλ Μπαντία, ανέφερε ότι ανακαλύφθηκαν περίπου 20 μοναδικές ασβεστολιθικές επιτύμβιες στήλες, προσεκτικά λαξευμένες και διακοσμημένες με ανθρώπινες μορφές υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας.

Πρόσθεσε ότι οι πλευρές και οι πίσω επιφάνειες των στηλών κοσμούνται με θρησκευτικά σύμβολα και θεότητες, όπως ο Γρύπας, ο Αγαθοδαίμων και η Ίσιδα Θερμούθις, στοιχεία που μαρτυρούν την αλληλεπίδραση μεταξύ της αρχαίας αιγυπτιακής θρησκευτικής παράδοσης και των ελληνορωμαϊκών επιρροών, καθώς και την υψηλή κοινωνική θέση των κατόχων τους.

Η αποστολή αποκάλυψε επίσης μεγάλο αριθμό πήλινων θυμιατηρίων, διακοσμημένων λυχναριών διαφόρων τύπων, ανθρωπόμορφων πήλινων σαρκοφάγων σε βαρελόσχημο τύπο και σειρά ταφικών φυλαχτών.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι τα ευρήματα προσφέρουν μια πληρέστερη εικόνα των τελετουργικών και συμβολικών πρακτικών ταφής σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και επιβεβαιώνουν ότι η περιοχή Τελ Ελ Ντέιρ αποτέλεσε σημαντικό πολιτιστικό κέντρο από την Ύστερη Περίοδο της αρχαίας Αιγύπτου έως και το τέλος της Ρωμαϊκής Εποχής.

Η περιοχή θεωρείται πλέον ένα ζωντανό αρχαιολογικό αρχείο, που αποτυπώνει τις κοινωνικές, θρησκευτικές και ταφικές εξελίξεις στο Δέλτα του Νείλου επί πολλούς αιώνες.