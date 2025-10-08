Αίγυπτος: Η συμπεριφορά του Νετανιάχου δεν μπορεί να προβλεφθεί χωρίς εγγυήσεις

Ο Ντίαα Ρασβάν, επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου, ζήτησε εγγυήσεις που θα υποχρεώνουν το Ισραήλ να εφαρμόσει το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα και θα το εμποδίζουν να επιστρέψει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή “Radar” στο Sky News Arabia χτες Τρίτη, ο Ρασβάν εξήγησε ότι η κύρια εγγύηση για την εφαρμογή των δεσμεύσεών του από το Ισραήλ στο πλαίσιο του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βαρύνει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τόνισε ότι «οι οκτώ χώρες που ο Τραμπ ενημέρωσε για το σχέδιο απολαμβάνουν ισχυρές σχέσεις με την Ουάσινγκτον και μια περιφερειακή και διεθνή θέση που τους επιτρέπει να πιέσουν το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του».

Πρόσθεσε: «Χωρίς αυτές τις εγγυήσεις, είναι αδύνατο να προβλεφθεί η συμπεριφορά του (Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν) Νετανιάχου μετά την απελευθέρωση των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών».

Ο Ρασβάν σημείωσε ότι η επιμονή του Ισραήλ στον αφοπλισμό της Χαμάς σημαίνει ότι ο πόλεμος των τελευταίων δύο ετών δεν έχει επιτύχει τους στόχους του, προειδοποιώντας ότι η υποχώρηση του Ισραήλ από την κατάπαυση του πυρός και η επιστροφή του σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και η πολιτική εκτοπισμού του πληθυσμού της Γάζας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια σοβαρή περιφερειακή απειλή.

Εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, ο Ρασβάν επεσήμανε την πιθανότητα η κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιβάλει το όραμά της και στα δύο μέρη.

Από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της Αιγυπτιακής Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δήλωσε ότι η επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας δεν θα συμβεί μονομιάς, αλλά θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Επεσήμανε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης των ΗΠΑ περιελάμβανε σαφή αναφορά στον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.

Ο Ρασβάν πρόσθεσε ότι η αποδοχή από τον Νετανιάχου της ένταξης της Παλαιστινιακής Αρχής στο σχέδιο Τραμπ αντανακλά μια υποχώρηση από την προηγούμενη θέση του σε αυτό το θέμα.

Επισήμανε ότι το Κάιρο κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής και των παλαιστινιακών παρατάξεων σχετικά με τη σύσταση μιας 15μελούς τεχνοκρατικής επιτροπής που θα εκπροσωπεί διάφορα παλαιστινιακά κόμματα, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα από αυτά δεν συνδέεται με τις παρατάξεις.

Ο Ρασουάν συνέχισε: «Η ανακοίνωση της επικείμενης άφιξης του απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, στο Κάιρο υποδηλώνει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς».

Ο Αιγύπτιος αξιωματούχος τόνισε ότι οι δηλώσεις του Τραμπ υποδηλώνουν την επιθυμία της αμερικανικής κυβέρνησης να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.