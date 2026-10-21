Αίγυπτος: Απορρίπτει την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Λιβύη

ΗΑίγυπτος απορρίπτει την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης, προσθέτοντας ότι η επικύρωση αυτή δεν θα έχει καμία νομική ισχύ για το Κάιρο, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε σημερινή του ανακοίνωση.

Το Κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης ενέκρινε χθες το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο, σύμφωνα με δύο βουλευτές, θα οδηγήσει σε στρατηγικά πλεονεκτήματα σε θέματα οικονομίας, πολιτικής και εθνικής ασφάλειας και το οποίο ανατρέπει μια απόφαση του 2020 για τη διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Άγκυρα.