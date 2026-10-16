Αιχμές Ζελένσκι κατά Τραμπ: Η Ευρώπη έχει πραγματικούς ηγέτες που στέκονται στο πλευρό μας

Σαφείς αιχμές προς τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να τον κατονομάσει, άφησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τις Βρυξέλλες, όπου έφτασε την Παρασκευή για τη Σύνοδο Κορυφής. Με φόντο τη νέα κρίση στις σχέσεις Κιέβου και Ουάσινγκτον, ο Ουκρανός πρόεδρος επέλεξε να εξάρει τη στάση των Ευρωπαίων ηγετών, χαρακτηρίζοντάς τους «πραγματικούς ηγέτες» για τη διαρκή υποστήριξή τους προς την Ουκρανία.

Η αντιπαράθεση με την αμερικανική κυβέρνηση κλιμακώνεται γύρω από τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους. Ο Λευκός Οίκος απαιτεί από το Κίεβο να σταματήσει να πλήττει ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, την ώρα που η Μόσχα εξακολουθεί να βομβαρδίζει το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο.

«Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την τεράστια υποστήριξη που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Κομισιόν και τους ηγέτες – τους πραγματικούς ηγέτες -που βρίσκονται στο πλευρό μας από την αρχή αυτού του πολέμου», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην προοπτική ειρήνευσης, ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο επιδιώκει τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, αμφισβητώντας ωστόσο τη διάθεση της ρωσικής πλευράς να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

«Φυσικά θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτή τη στιγμή, όμως, δεν βλέπουμε ενδείξεις από τη ρωσική πλευρά ότι είναι έτοιμη γι’ αυτό», σημείωσε.

Με τον χειμώνα να πλησιάζει και τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές να παραμένουν στο στόχαστρο των ρωσικών επιθέσεων, ο Ζελένσκι έθεσε την εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας του στις άμεσες προτεραιότητες των συνομιλιών του με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Προειδοποιήσεις Ζελένσκι για ρωσικά κεφάλαια, ενέργεια και ειρηνευτικές συνομιλίες

Τον κίνδυνο να υπονομευθεί η οικονομική και αμυντική στήριξη της Ουκρανίας ανέδειξε παράλληλα ο Ζελένσκι, εκφράζοντας επιφυλάξεις για ενδεχόμενες συμφωνίες σχετικά με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και τις ενεργειακές εξαγωγές της Μόσχας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επέκρινε την αμερικανορωσική διευθέτηση για το ρωσικό ντίζελ, προειδοποιώντας ότι μπορεί να ακολουθήσει ανάλογη συμφωνία για το φυσικό αέριο. Το Κίεβο ανησυχεί ότι τέτοιες κινήσεις θα ενισχύσουν τα ρωσικά έσοδα, την ώρα που συνεχίζονται οι επιθέσεις στην Ουκρανία.

Η διαφωνία με την Ουάσινγκτον έχει οξυνθεί και εξαιτίας των πληγμάτων σε διυλιστήρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ουκρανικές επιθέσεις «ντροπή», συνδέοντάς τες με την άνοδο των τιμών ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι θεωρεί άδικο να ζητείται αυτοσυγκράτηση από το Κίεβο, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να πλήττουν ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «ακατάλληλη» τη συμφωνία με τη Ρωσία για το ντίζελ και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει αντίστοιχη συμφωνία για το φυσικό αέριο, προειδοποιώντας ότι η συνεργασία θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους τομείς.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί διαπραγματεύσεις, ανεξαρτήτως μορφής, και χαρακτήρισε τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου «παρωδία». Ζήτησε να παραμείνουν ανοιχτοί περισσότεροι από έναν δίαυλο συνομιλιών, σημειώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι αναλαμβάνουν ήδη «ορισμένα βήματα» για τη δική τους ειρηνευτική προσέγγιση. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξουν νέες επαφές Ουκρανίας και ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στα παγωμένα ρωσικά κρατικά κεφάλαια. Υπογράμμισε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να διακινδυνεύσει συμφωνίες που θα περιόριζαν τη δυνατότητα αξιοποίησής τους. Περίπου 210 δισ. ευρώ παραμένουν δεσμευμένα στην Ευρώπη, ενώ εξετάζονται μηχανισμοί χρηματοδότησης του Κιέβου. Δημοσιεύματα αναφέρουν αμερικανικές πιέσεις για διαχείριση των πόρων μέσω μηχανισμού υπό αμερικανικό έλεγχο, πρόταση στην οποία έχει αντιταχθεί η Γερμανία.

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, η προστασία του ενεργειακού δικτύου αποκτά επείγοντα χαρακτήρα. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν αρκετούς αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot για να συνδράμουν την ουκρανική αεράμυνα. Επισήμανε επίσης ότι οι δορυφορικές επικοινωνίες της SpaceX έχουν βελτιωθεί, όχι όμως αποκατασταθεί πλήρως. Τυχόν διακοπές, εξήγησε, θέτουν σε κίνδυνο αμάχους και δυσχεραίνουν τον εντοπισμό ρωσικών drones.

Στη Σύνοδο Κορυφής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα επανέλαβε ότι η ευρωπαϊκή στήριξη παραμένει ισχυρή και τάχθηκε κατά της χαλάρωσης των κυρώσεων προς τη Ρωσία. Η πίεση για πρόσθετη βοήθεια είναι μεγάλη: κατά το Reuters, το δημοσιονομικό κενό της Ουκρανίας για το 2027 υπολογίζεται σε 32,6 δισ. δολάρια, πέραν των εκτιμώμενων 40 δισ. για άμεση στρατιωτική συνδρομή.

Η συζήτηση για τα περιουσιακά στοιχεία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων ανάμεσα στους συμμάχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί τρόπο να στηρίξει σταθερά την ουκρανική οικονομία, ενώ τα κράτη μέλη διαφωνούν για την έκταση και τη μορφή της χρηματοδότησης.

Για την ουκρανική ηγεσία, οποιαδήποτε ρύθμιση πρέπει να διασφαλίζει ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια δεν θα μετατραπούν σε διαπραγματευτικό αντάλλαγμα χωρίς ουσιαστικά οφέλη για τη χώρα.

Η Ουκρανία εξαρτάται από το Starlink για την αναχαίτιση ρωσικών drones και την προστασία του πληθυσμού

Την ανάγκη συνέχισης της ευρωπαϊκής και αμερικανικής στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας, με έμφαση στην αεράμυνα ενόψει του χειμώνα, υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, λίγο μετά τη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, αναφερόμενος παράλληλα στα προβλήματα με το δορυφορικό σύστημα Starlink και στις προοπτικές των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο Β. Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία αναμένει την παράδοση επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών F-16 έως το τέλος του έτους, ενώ σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι διαθέτουν επαρκή αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot για να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Εξέφρασε επίσης την προσδοκία ότι η συνεργασία με τους Ευρωπαίους θα συμβάλει στην ανάπτυξη αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων, επισημαίνοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος που θα είναι οικονομικότερο στην παραγωγή. Αναφέρθηκε, παράλληλα, στη συνεργασία με τη Γερμανία, βάσει συμφωνίας που έχει ήδη υπογραφεί, με σχετικά πακέτα να προβλέπονται για το 2027.

Αναφερόμενος στο Starlink, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η λειτουργία του συστήματος έχει βελτιωθεί, αλλά δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί πλήρως. Εξήγησε ότι η υπηρεσία δεν διακόπηκε ολοκληρωτικά, αλλά μειώθηκαν τα όρια ταχύτητας, γεγονός που επηρέασε τη δυνατότητα των ουκρανικών δυνάμεων να χρησιμοποιούν drones για την αναχαίτιση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την εξέλιξη «πολύ επικίνδυνη και δυσάρεστη έκπληξη», προειδοποιώντας ότι οι περιορισμοί θέτουν σε κίνδυνο αμάχους, καθώς η Ουκρανία εξαρτάται από το Starlink για την αναχαίτιση drones και την προστασία του πληθυσμού. Διευκρίνισε, επίσης, ότι το Starlink δεν χρησιμοποιείται για επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος. Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι η Ουκρανία συνεργάζεται με ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, για την εξασφάλιση πρόσθετων δυνατοτήτων, ενώ πολλές χώρες ανταλλάσσουν πληροφορίες με το Κίεβο.