Αιχμές Πούτιν ότι το drone στη Ρουμανία ήταν ουκρανικό – «Η Μόσχα έτοιμη να συμβάλει στις έρευνες»

Αιχμές ότι το drone που έπεσε σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας ήταν ουκρανικό και όχι ρωσικό, άφησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά το συμβάν.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του UAV πριν από την εξέταση των συντριμμιών. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται ένα ουκρανικό drone πιθανότατα συνέβη στη Ρουμανία.

«Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πετάξει σε διάφορες χώρες και η πρώτη αντίδραση ήταν πάντα «οι Ρώσοι επιτίθενται», δήλωσε ο Πούτιν.

Μάλιστα, δήλωσε πως η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξάγει «αντικειμενική έρευνα εάν της δοθούν τα ερείπια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους που συνετρίβη στη Ρουμανία».

«Απειλή για ολόκληρη την Ευρώπη» λέει το Κίεβο

Το Κίεβο νωρίτερα δια του υπουργού Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα έστρεψε τα βέλη του στη Μόσχα, υποστηρίζοντας πως η πτώση του drone σε κτήριο κατοικιών στην Ρουμανία «αποτελεί νέα απόδειξη της απειλής που αντιπροσωπεύει η Ρωσία για το σύνολο της Ευρώπης».

«Η πρόσφατη διείσδυση ρωσικού drone στον ρουμανικό εναέριο χώρο και η έκρηξή του σε κατοικημένη περιοχή στο Γαλάτσι αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά ότι η ρωσική επίθεση αποτελεί πραγματική απειλή για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και για ολόκληρη την Ευρώπη», έγραψε με τη σειρά του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.