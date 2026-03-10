ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Ά. Διαμαντοπούλου για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με το βλέμμα στον Θ. Πελεγρίνη

Αιχμές, χωρίς ονόματα, αφήνει η Άννα Διαμαντοπούλου για την “διεύρυνση” του ΠΑΣΟΚ, στον απόηχο των σφοδρών αντιδράσεων που προκάλεσε η ανακοινωση της επιτροπής διεύρυνσης του κόμματος για τη στήριξη του Θεοδόση Πελεγρίνη, υφυπουργού της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ στο κόμμα.

“Η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στην διαφωνία . Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα”, αναφέρει σε ανάρτησή της.

 

