Αγροτικό πετρέλαιο: Φορολογική ελάφρυνση 50,84 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία από την 1η Νοεμβρίου μέσω του myDiesel

Την αύξηση του ανώτατου ορίου των ποσοτήτων αγροτικού πετρελαίου για τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), από το 150% στο 200% της ποσότητας αναφοράς, καθώς και την άμεση έναρξη της διαδικασίας επικαιροποίησης των πινάκων κατανάλωσης πετρελαίου ανά καλλιέργεια, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη σημερινή παρουσίαση της ψηφιακής εφαρμογής myDiesel.

Το νέο σύστημα τίθεται σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου και προβλέπει την απευθείας απαλλαγή από τον ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ κατά την αγορά αγροτικού πετρελαίου από τα πρατήρια καυσίμων, καταργώντας την ανάγκη προκαταβολής του φόρου και της μεταγενέστερης επιστροφής του στους δικαιούχους παραγωγούς.

«Πρόκειται για ένα από τα πιο επίμονα αγροτικά αιτήματα των Ελλήνων αγροτών. Οι αγρότες το διεκδίκησαν και το κέρδισαν», ανέφερε ο κ. Σχοινάς, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή του μέτρου ως «μία από τις πιο σημαντικές κατακτήσεις του αγροτικού κινήματος».

Όπως επισήμανε, η κυβέρνηση υλοποιεί τη δέσμευση που είχε αναλάβει απέναντι στον αγροτικό κόσμο. «Το είπαμε και το κάναμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η νέα διαδικασία εφαρμόζεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι υψηλές τιμές μεταξύ άλλων της ενέργειας, των καυσίμων και των λιπασμάτων, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις, διαμορφώνουν ένα δύσκολο περιβάλλον για τον πρωτογενή τομέα.

Αναφερόμενος στα οφέλη της νέας διαδικασίας, ο κ. Σχοινάς έκανε λόγο για τρεις βασικές αλλαγές. Η πρώτη αφορά την αύξηση του ορίου των επιλέξιμων ποσοτήτων πετρελαίου από το 150% στο 200% της ποσότητας αναφοράς, η οποία καθορίζεται ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά τον τρόπο χορήγησης της φορολογικής ελάφρυνσης. Μέχρι σήμερα, οι παραγωγοί κατέβαλλαν ολόκληρη την αξία του πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚ, και στη συνέχεια ανέμεναν την επιστροφή του. Από την 1η Νοεμβρίου, η απαλλαγή θα παρέχεται απευθείας κατά τον ανεφοδιασμό, για τις ποσότητες που δικαιούται κάθε παραγωγός.

«Φουλάρεις, σκανάρεις και φεύγεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι αγρότες δεν θα χρειάζεται πλέον να προκαταβάλλουν τον φόρο ούτε να περιμένουν την επιστροφή των χρημάτων τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η συνολική φορολογική ελάφρυνση για τους δικαιούχους παραγωγούς ανέρχεται σε 50,84 λεπτά ανά λίτρο αγροτικού πετρελαίου, εκ των οποίων 41 λεπτά αντιστοιχούν στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και 9,84 λεπτά στον αναλογούντα ΦΠΑ. Με βάση τα παραπάνω, για την αγορά 500 λίτρων αγροτικού πετρελαίου το οικονομικό όφελος διαμορφώνεται σε 254,20 ευρώ, ενώ για ποσότητα 1.000 λίτρων ανέρχεται σε 508,40 ευρώ.

Παράλληλα, η αύξηση του ανώτατου ορίου της επιλέξιμης ποσότητας πετρελαίου από το 150% στο 200% της ποσότητας αναφοράς επιτρέπει στους παραγωγούς να προμηθεύονται μεγαλύτερες ποσότητες με φορολογική απαλλαγή. Ενδεικτικά, σε μια καλλιέργεια για την οποία προβλέπεται κατανάλωση 10 λίτρων ανά στρέμμα, το ανώτατο όριο αυξάνεται από τα 15 στα 20 λίτρα ανά στρέμμα.

Η τρίτη αλλαγή συνδέεται με τη δυνατότητα εξατομικευμένης αναγνώρισης των δικαιούχων μέσω του ψηφιακού συστήματος, ώστε να προσδιορίζονται οι ποσότητες πετρελαίου που αντιστοιχούν σε κάθε παραγωγό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Σχοινάς στην ανάγκη επικαιροποίησης των πινάκων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ποσοτήτων πετρελαίου ανά καλλιέργεια. Όπως εξήγησε, οι σχετικές παράμετροι βασίζονται σε στοιχεία του 2015, ενώ στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει έχουν μεταβληθεί οι καλλιεργητικές πρακτικές, ο αγροτικός μηχανολογικός εξοπλισμός και οι ενεργειακές ανάγκες των εκμεταλλεύσεων.

«Υπάρχουν αγρότες που μας λένε ότι οι ποσότητες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της σημερινής παραγωγής», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα του αγροτικού κόσμου.

Για τον λόγο αυτό, ανακοίνωσε ότι ξεκινά άμεσα η διαδικασία επικαιροποίησης των σχετικών πινάκων, μέσω της σύστασης επιτροπής και της συνεργασίας των συναρμόδιων υπουργείων.

Παράλληλα, στάθηκε στον διάλογο που, όπως είπε, έχει αναπτύξει με εκπροσώπους των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων.

«Δεν περιμένω να συμφωνώ με όλους για τα θέματα που συζητάμε. Θέλω όμως να μπορούμε να συζητάμε και να χαρτογραφούμε τις διαφωνίες», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εξηγούνται τόσο οι κυβερνητικές αποφάσεις όσο και οι λόγοι για τους οποίους ορισμένα αιτήματα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εξετάζει και να υλοποιεί ρεαλιστικές προτάσεις του αγροτικού κόσμου, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος επισήμανε ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα απαιτεί συστηματική προσπάθεια και συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

«Εύκολες και μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως μια εντολή σκληρής δουλειάς», ανέφερε, σημειώνοντας ότι από το καλοκαίρι έχουν προωθηθεί πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου, μεταξύ των οποίων και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Όπως υποστήριξε, σημαντική είναι και η εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την προετοιμασία του νέου συστήματος.

Παράλληλα, ο κ. Μαρκόπουλος στάθηκε στη συνεργασία με τον κλάδο των πρατηριούχων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμβολής τους για την επιτυχή εφαρμογή του μέτρου.

«Πρέπει αυτή η δράση να πετύχει και ο αγρότης, μετά από χρόνια, να βοηθηθεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο διάλογος με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών θα συνεχιστεί.

Στη λειτουργία της νέας εφαρμογής αναφέρθηκε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, χαρακτηρίζοντας το myDiesel σημαντική μεταρρύθμιση που απλοποιεί την καθημερινότητα των παραγωγών και τους διευκολύνει οικονομικά.

Όπως εξήγησε, με το προηγούμενο καθεστώς ο αγρότης κατέβαλλε το πλήρες ποσό κατά την αγορά του καυσίμου και ακολουθούσε διαδικασία εκκαθάρισης για την επιστροφή του ΕΦΚ. Πλέον, η απαλλαγή από τον φόρο και τον αναλογούντα ΦΠΑ θα εφαρμόζεται επιτόπου, κατά την αγορά του πετρελαίου.

Αναλυτικότερα, οι δικαιούχοι θα εισέρχονται στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, θα δηλώνουν την εκτιμώμενη ποσότητα καυσίμου που επιθυμούν να προμηθευτούν και θα εκδίδουν ψηφιακό κουπόνι με QR Code. Στο πρατήριο, ο κωδικός θα σαρώνεται και το σύστημα θα διασταυρώνει αυτόματα το διαθέσιμο υπόλοιπο της δικαιούμενης ποσότητας πετρελαίου, πριν από την έκδοση του σχετικού παραστατικού.

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από τις 22 Οκτωβρίου, ενώ για την αρχική λειτουργία του συστήματος θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2025. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των δηλώσεων του 2026 θα ακολουθήσει η επικαιροποίηση των δεδομένων.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι όσοι έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το 2025 ή το 2026 και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες ή νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες.

Τέλος, όπως διευκρινίστηκε, το ψηφιακό κουπόνι θα έχει διάρκεια ισχύος πέντε ωρών από την έκδοσή του, ενώ κάθε παραγωγός θα διαθέτει συγκεκριμένο όριο λίτρων, βάσει των στοιχείων της εκμετάλλευσής του.