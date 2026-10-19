Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμές 32,34 εκατ. ευρώ

Πληρωμές συνολικού ύψους 32,34 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Πυλώνων Ι και ΙΙ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Από αυτές, 28,61 εκατ. ευρώ ολοκληρώνουν τον κύκλο καταβολών που είχε ανακοινωθεί στο δελτίο Τύπου της 15ης Οκτωβρίου. Αφορούν ενισχύσεις του Πυλώνα Ι εκτός ΟΣΔΕ για τη μελισσοκομία, τον αμπελοοινικό τομέα, τα οπωροκηπευτικά και τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων στα νησιά του Αιγαίου. Στον Πυλώνα ΙΙ εντός ΟΣΔΕ, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πληρωμές για τη δάσωση και την ευζωία των παραγωγικών ζώων, καθώς και η εξόφληση υπολοίπων γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων και εξισωτικής αποζημίωσης.

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος καταβολών – Ξεκίνησαν οι πληρωμές των συνεχιζόμενων Σχεδίων Βελτίωσης

Παράλληλα, ξεκίνησαν και εξελίσσονται ομαλά οι πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων επενδυτικών παρεμβάσεων, με καταβολές 3,73 εκατ. ευρώ από την 1η έως τις 15 Οκτωβρίου. Από αυτές, 3,66 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 99 δικαιούχους συνεχιζόμενων Σχεδίων Βελτίωσης, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης πληρωμές για επενδύσεις εξοικονόμησης νερού και προστασίας των δασών.

Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών, διασταυρωτικών και λοιπών προβλεπόμενων ελέγχων, καθώς και την επεξεργασία των στοιχείων που απαιτήθηκαν για την οριστικοποίηση των δικαιούχων.

Η διαδικασία περιέλαβε, κατά περίπτωση, ελέγχους επιλεξιμότητας, διασταυρώσεις στοιχείων και δικαιολογητικών, ελέγχους που αφορούν την τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, καθώς και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων στα πληροφοριακά συστήματα για την οριστικοποίηση των πληρωμών.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων και την εκκαθάριση των σχετικών περιπτώσεων, κατέστη δυνατή η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, συμβάλλοντας παράλληλα στη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των ενωσιακών πόρων.