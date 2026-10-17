Αγριότητες στη Δ. Όχθη: Έποικοι σκότωσαν με μαχαίρι περίπου 20 πρόβατα που ανήκαν σε Παλαιστινίους

Aγριότητες στη Δυτική Όχθη. Έποικοι σκότωσαν με μαχαίρι περίπου 20 πρόβατα παλαιστινιακής ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια επιδρομής σε φάρμα στο χωριό Κάφρ Μάλικ της Δυτικής Όχθης, βορειοανατολικά της Ραμάλα, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, έποικοι εισέβαλαν στη φάρμα, η οποία βρίσκεται στα περίχωρα του χωριού, και θανάτωσαν τα ζώα με μαχαίρια.

Οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αποτυπώνει τις συνέπειες της επίθεσης, δείχνοντας τα ακρωτηριασμένα σφάγια πολλών προβάτων στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο.