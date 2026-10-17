Aγριεύει ο καιρός: Τσουχτερό κρύο, βροχές και χιόνια – Πού χρειάζεται προσοχή

Σε ρυθμούς χειμώνα κινείται ο καιρός με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρές βροχές και τις πρώτες χιονοπτώσεις στις κορυφές των βουνών χωριά και τα χιονοδρομικά κέντρα.

Σήμερα Σάββατο 17/10 τα α φαινόμενα θα είναι πιο έντονα κυρίως στην Ανατολική Μαγνησία, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ενώ θα συνεχιστούν κατά τόπους και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Ανατολική Μαγνησία, στην Εύβοια και στις Σποράδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές χαλαζοπτώσεις

Από τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου ο καιρός προοδευτικά θα βελτιωθεί παντού. Στον προγνωστικό χάρτη του Meteo που ακολουθεί παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός έως τις πρώτες απογευματινές ώρες του Σαββάτου 17/10.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews, Όλγας Παπαβγούλη, το πρωινό της Κυριακής θα είναι ιδιαίτερα ψυχρό, με μονοψήφιες τιμές σε πολλές περιοχές και πιθανότητα παγετού στα βόρεια ορεινά.

Οι περιοχές που είδαν χιόνι

Χειμωνιάτικο ήταν το σκηνικό σε αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας, με χιονοπτώσεις να καταγράφονται στην Πάρνηθα, στον Παρνασσό, στο Πήλιο, στη Δίρφυ, καθώς και στην περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων.

Χιόνια σημειώθηκαν επίσης στη Σαμαρίνα Γρεβενών, στη Μηλιά Μετσόβου και στην Κοτύλη Καστοριάς, ενώ στο Σέλι η θερμοκρασία έπεσε κάτω από το μηδέν, φτάνοντας έως τους -3 βαθμούς Κελσίου.

Όπως ανέφερε η Όλγα Παπαβγούλη, οι χιονοπτώσεις δεν περιορίστηκαν αποκλειστικά στις υψηλότερες κορυφές, αλλά καταγράφηκαν και σε υψόμετρα περίπου 1.300 μέτρων και άνω. Παράλληλα, σε αρκετές ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας σημειώθηκαν αρνητικές θερμοκρασίες.

Η κακοκαιρία οφείλεται σε ψυχρή λίμνη στην ανώτερη ατμόσφαιρα, δηλαδή σε αποκομμένη μάζα ψυχρού αέρα πάνω από τον ελλαδικό χώρο, σε συνδυασμό με τη δημιουργία βαρομετρικού χαμηλού στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Πρόκειται για κακοκαιρία εξπρές, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να κινηθεί νοτιοανατολικά και να απομακρυνθεί προς την Τουρκία μέσα στην ημέρα.

Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο.

Στη συνέχεια, οι βροχοπτώσεις θα μετατοπιστούν νοτιότερα, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, τα εντονότερα φαινόμενα έχουν ήδη σημειωθεί από το βράδυ της Παρασκευής έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ στη συνέχεια αναμένεται σταδιακή εξασθένησή τους.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Αττική οι βροχές θα περιοριστούν σταδιακά και αναμένεται να σταματήσουν μετά το μεσημέρι. Στα νοτιοανατολικά θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα, πριν από την οριστική απομάκρυνση του βαρομετρικού χαμηλού.

Στην Αττική, οι βροχές που ξεκίνησαν από την Παρασκευή εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Ωστόσο, από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να φτάνει περίπου τους 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ, με τάση εξασθένησης.

Στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, ενώ οι βροχές που σημειώθηκαν στη Χαλκιδική αναμένεται να υποχωρήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ.

Ισχυροί άνεμοι και ψύχρα

Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο, και σταδιακά θα εξασθενήσουν καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα απομακρύνεται. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές σε αρκετές περιοχές να υπολείπονται έως και κατά 8 βαθμούς Κελσίου των κλιματικών μέσων όρων.

Στα περισσότερα τμήματα της χώρας οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα φτάσουν τους 19 βαθμούς. Στο Αιγαίο οι τιμές θα κυμανθούν από 17 έως 20 βαθμούς, με υψηλότερες θερμοκρασίες σε περιοχές της νότιας Κρήτης.

Αλλάζει ξανά το σκηνικό

Η απομάκρυνση του βαρομετρικού χαμηλού θα οδηγήσει σε βελτίωση του καιρού την Κυριακή, αν και οι ψυχρές αέριες μάζες που θα παραμείνουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα δεν θα επιτρέψουν άμεση και σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας τις πρωινές ώρες.

Η Κυριακή θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν αποκλείονται λίγες τοπικές βροχές στα νότια και τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας.

Ιδιαίτερα ψυχρό θα είναι, ωστόσο, το πρωινό της Κυριακής, με πολλές περιοχές να καταγράφουν μονοψήφιες θερμοκρασίες. Σε περιοχές όπου ευνοείται η θερμοκρασιακή αναστροφή, δεν αποκλείονται ακόμη και αρνητικές τιμές.

Από τη Δευτέρα, η επικράτηση αντικυκλωνικών συνθηκών θα ευνοήσει την περαιτέρω βελτίωση του καιρού και τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από την Αφρική προς τη χώρα μας.

Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, φτάνοντας τους 19 με 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα στραφούν εκ νέου σε βόρειους, με ένταση έως 5 μποφόρ, με τις ανατολικές περιοχές να διατηρούν ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες ημέρες, η Όλγα Παπαβγούλη σημείωσε ότι δεν διαφαίνεται, με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, κάποια εκτεταμένη κακοκαιρία που να προκαλεί ανησυχία στο άμεσο μέλλον. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές στη δυτική Ελλάδα προς το τέλος της εβδομάδας, ωστόσο η εξέλιξη αυτή παραμένει υπό παρακολούθηση, καθώς τα δεδομένα του φθινοπώρου μεταβάλλονται γρήγορα.