Δύο νεαροί, ηλικίας 17 έως 20 ετών, μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Νοσοκομείο Βόλου μετά από επίθεση που δέχθηκε η παρέα τους τα μεσάνυχτα σε κοντινό πάρκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 50 άτομα, ορισμένα με καδρόνια και στειλιάρια, επιτέθηκαν σε παρέα περίπου δέκα νεαρών.

Τουλάχιστον τέσσερις από τους νεαρούς έπεσαν στο έδαφος από τα χτυπήματα που δέχθηκαν στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ οι υπόλοιποι έτρεξαν στους γύρω δρόμους για να ξεφύγουν. Ένας νεαρός βρέθηκε αναίσθητος.

Στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν ένας 20χρονος που βρισκόταν στο πάρκο με τους φίλους του. Νωρίτερα την ίδια ημέρα φέρεται να είχε έρθει στα χέρια με τρεις άλλους νεαρούς και στη συνέχεια να είχε δεχθεί απειλητικά μηνύματα ότι θα «πληρώσει» για το επεισόδιο.

Φίλοι των τραυματιών συγκεντρώθηκαν έξω από το Νοσοκομείο, όπου γύρω στη μία τα ξημερώματα έφτασαν και οι γονείς τους. Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.