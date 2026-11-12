Άγρια σύγκρουση Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ: «Πατάτε σε τρεις βάρκες» – «Κάνατε την ΚΕΔΕ προθάλαμο του Μαξίμου»

της Βαρβάρας Ζούκα

Σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης μεταξύ του προέδρου της ΚΕΔΕ, δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου, και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα μετατράπηκε η σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στον απόηχο του επεισοδιακού συνεδρίου της Καλαμάτας. Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα, με τους δύο αυτοδιοικητικούς να ανταλλάσσουν βαρύτατες κατηγορίες, με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν κατά την ψηφοφορία επί των ψηφισμάτων.

Ο Λάζαρος Κυρίζογλου εξαπέλυσε μετωπική επίθεση στον Χάρη Δούκα, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τα όργανα της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικές πολιτικές επιδιώξεις. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων καταλόγισε στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ ότι έχει μετατρέψει την Ένωση σε «προθάλαμο του Μαξίμου».

Κυρίζογλου: «Την αρρώστια της διάσπασης την έφερε ο Δούκας»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατηγόρησε ευθέως τον Χάρη Δούκα ότι ευθύνεται για τη διάσπαση της ενότητας της αυτοδιοίκησης, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν οι παρατάξεις κατέληγαν σε ομόφωνα ψηφίσματα, ανεξάρτητα από τους συσχετισμούς δυνάμεων.

«Ποτέ η παράταξη η δική μας, όταν δεν ήταν στη διοίκηση, δεν μειοψηφούσε στα ψηφίσματα των συνεδρίων. Πάντοτε ομόφωνα συμφωνούσαμε, και επί Πάρι Κουκουλόπουλου και επί Κώστα Ασκούνη, χάριν της ενότητας της αυτοδιοίκησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτή την αρρώστια της διάσπασης της ενότητας την έφερε στα όργανά μας ο κ. Δούκας», πρόσθεσε ο Λάζαρος Κυρίζογλου.

Αναφερόμενος στα επεισόδια κατά την ψηφοφορία στην Καλαμάτα, ο Λάζαρος Κυρίζογλου υποστήριξε ότι η διαδικασία διεξαγόταν σύμφωνα με τον κανονισμό, όταν ο Χάρης Δούκας παρενέβη ζητώντας να αλλάξει ο τρόπος ψηφοφορίας.

«Δεν είναι εικόνα αυτή δημάρχου Αθηναίων και επικεφαλής παράταξης να μιλάει για νοθεία», είπε, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές καταγγελίες αστήρικτες. Επικαλέστηκε μάλιστα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, επισημαίνοντας ότι από τους 338 συνέδρους που συμμετείχαν, οι 213, ποσοστό 63%, στήριξαν το ψήφισμα της παράταξης «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι», έναντι 111, ποσοστό 32,8%, που τάχθηκαν υπέρ της πρότασης της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» του Χάρη Δούκα.

«Πατάτε σε τρεις βάρκες – Σας ενδιαφέρει το TikTok, όχι η αυτοδιοίκηση»

Η αντιπαράθεση πήρε ακόμη πιο έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, όταν ο Λάζαρος Κυρίζογλου κατηγόρησε τον Χάρη Δούκα ότι χρησιμοποιεί την αυτοδιοίκηση, για να εξυπηρετήσει άλλες πολιτικές φιλοδοξίες.

«Εσείς είστε με κομματική ατζέντα περίεργη και πατάτε, κύριε Δούκα, σε τρεις βάρκες. Ενώ έχετε δύο πόδια, πατάτε σε τρεις βάρκες. Με το ένα πόδι πατάτε στη βάρκα του ΠΑΣΟΚ και στη βάρκα της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα και με το άλλο πόδι πατάτε στον Δήμο Αθηναίων και στην αυτοδιοίκηση», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, με τον δήμαρχο Αθηναίων να τον διακόπτει επανειλημμένα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ σχολίασε δηκτικά: «Τα κάνεις για το TikTok, το Facebook και ιστορίες. Αυτό σε ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει η αυτοδιοίκηση».

Δούκας: «Το θριαμβευτικό σας συνέδριο κατέληξε σε πανωλεθρία»

Σκληρή ήταν η απάντηση του Χάρη Δούκα. «Κανένα από τα πάγια αιτήματά μας δεν καταφέραμε να το πετύχουμε. Καμία από τις ομόφωνες αποφάσεις μας δεν καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας. Καμία», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Το θριαμβευτικό λοιπόν συνέδριο, κύριε Κυρίζογλου, κατέληξε σε μια πανωλεθρία», είπε, σημειώνοντας ότι, παρά την παρουσία του πρωθυπουργού στο συνέδριο, δεν υπήρξαν ουσιαστικές ανακοινώσεις για τα κρίσιμα προβλήματα των δήμων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων κατηγόρησε την ηγεσία της ΚΕΔΕ ότι επιχειρεί να εμφανίσει μια εικόνα αρμονικής συνεργασίας με την κυβέρνηση, χωρίς να εξασφαλίζει αποτελέσματα.

«Με ευθύνη σας επιχειρήθηκε η ΚΕΔΕ να γίνει προθάλαμος του Μαξίμου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το προεδρείο «δεν στάθηκε στο πλευρό του θεσμού και των αιρετών, αλλά της κυβέρνησης».

”Είστε η μοναδική ηγεσία θεσμού που δεν έχει καταφέρει να φέρει στο τραπέζι μια επιτυχία από τα δίκαια αιτήματά μας», πρόσθεσε ο κ. Δούκας.

Μιλώντας για τα όσα συνέβησαν κατά την ψηφοφορία επί των ψηφισμάτων στην Καλαμάτα, σημείωσε: «Περιφέρετε ως τρόπαιο τα αποτελέσματα μιας ψηφοφορίας και ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τα έκτροπά σας», ανέφερε, καταλογίζοντας στο προεδρείο πρακτικές «στα όρια του τραμπουκισμού».