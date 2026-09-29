Αγοραστός για Τέμπη: «Η δίκη είναι πολιτική, δεν υπήρχε καμία αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

«Έχω εμπιστοσύνη στην τίμια δικαιοσύνη», ήταν το πρώτο σχόλιο του Κώστα Αγοραστού μετά την παραπομπή του σε Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.

Ουσιαστικά, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, μιλώντας το απόγευμα της Τρίτης (29/9) στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια είναι αναρμόδια, έκανε λόγο για «πολιτική δίκη» στην οποία περίμενε και ο ίδιος ότι θα παραπεμφθεί, ενώ ανέθεσε τις ευθύνες στις προανακριτικές αρχές, στην Τροχαία, στην ανακριτική αρχή, στην Πυροσβεστική και στην αστυνομία.

Μάλιστα σημείωσε ότι «το θέμα είναι το κράτος δικαίου να είναι δίκαιο. Κι εγώ θέλω να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις να βρεθεί η αλήθεια και να ικανοποιηθούν οι γονείς. Θα υπερασπιστούμε την αλήθεια που στο τέλος θα λάμψει».

Μιλώντας, τέλος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα ανέφερε «η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι ούτε ΟΣΕ, ούτε ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ούτε Υπουργείο Μεταφορών. Εμείς παρείχαμε μηχανήματα που μας ζήτησαν και τίποτε παραπάνω».