«Άγνωστος» παραμένει ο επόμενος Τζέιμς Μπόντ – Η πιο πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας

Ελάχιστη ενημέρωση για την επόμενη ταινία του 007 έδωσε η εταιρία παραγωγής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων Amazon MGM Studios στο Cinema Con στο Λας Βέγκας.

Το στούντιο, το οποίο πρόσφατα ανέλαβε τον δημιουργικό έλεγχο του franchise κατασκοπείας, προσέλαβε τον Ντενί Βιλνέβ για να σκηνοθετήσει την επόμενη ταινία.

Δεδομένης της επιτυχίας του Γαλλο-Καναδού σκηνοθέτη με τις ταινίες «Dune», η κίνηση επαινέθηκε ευρέως, όπως και η απόφαση να προσληφθεί ο δημιουργός των «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ, για να γράψει το σενάριο.

Τώρα, ο Βιλνέβ και οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν αντιμετωπίζουν το επόμενο μεγάλο εμπόδιο: να βρουν τον κατάλληλο ηθοποιό που θα φορέσει το σμόκιν του Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, τα στελέχη των Amazon MGM Studios δεν αποκάλυψαν σε ποιον τείνουν να ζητήσουν να ενταχθεί στην Μυστική Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας, κατά την παρουσίαση του επερχόμενου προγράμματος ταινιών τους στους ιδιοκτήτες κινηματογράφων στο CinemaCon την Τετάρτη.

«Ξέρω ότι όλοι αναρωτιέστε πότε θα ανακοινώσουμε ποιος θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ» δήλωσε η Κόρτνεϊ Βαλέντι επικεφαλής ταινιών στα Amazon MGM Studios.

«Μην ενθουσιάζεστε πολύ. Να ξέρετε ότι αφιερώνουμε χρόνο για να το κάνουμε αυτό με προσοχή και βαθύ σεβασμό. Είναι το όνειρο μιας ζωής για όλους μας να φέρουμε στο κοινό αυτό το επόμενο κεφάλαιο και είναι μια ευθύνη που δεν παίρνουμε αψήφιστα» πρόσθεσε.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής: όταν συνδυάζετε ένα από τα πιο αγαπημένα franchise στην ιστορία με μια ομάδα δημιουργών ταινιών παγκόσμιας κλάσης, συμπεριλαμβανομένου του λαμπρού σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ, των εξαιρετικών παραγωγών Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν, της εκτελεστικής παραγωγού Τάνια Λαπόιντ και του σεναριογράφου Στίβεν Νάιτ στήνετε το σκηνικό για κάτι που είναι πραγματικά άξιο της κληρονομιάς του Μποντ» πρόσθεσε η Βαλέντι.

«Αυτή η ταινία έρχεται και όταν φθάσει η κατάλληλη στιγμή, θα έχουμε πολλά περισσότερα να μοιραστούμε» σημείωσε.

Η έμφαση στην επιλογή του καστ ήταν σαφής, αλλά δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η απόφαση είναι κοντά, κανένα χρονοδιάγραμμα και καμία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η ταινία παρουσιάζεται δημόσια.

Οι Τζέικομπ Ελόρντι, Κάλουμ Τέρνερ, Λούις Πάτριτζ είναι μεταξύ των ηθοποιών που φημολογείται ότι θα διαδεχθούν τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Ο Κρεγκ θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους στην ιστορία της κινηματογραφικής σειράς μαζί με τον Σον Κόνερι.

Η Amazon θέλει πολύ να κάνει την 26η ταινία επιτυχία, αλλά απουσία οποιασδήποτε συγκεκριμένης λεπτομέρειας υποδηλώνει ότι η ταινία δεν έχει φτάσει ακόμη στο στάδιο της δημόσιας προβολής, αναφέρουν εκπρόσωποι των MME που παρακολούθησαν την παρουσίαση των Amazon MGM Studios και συμπεραίνουν ότι η παραγωγή το 2027 και η κυκλοφορία το 2028, παραμένει η πιο πιθανή πορεία.