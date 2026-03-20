Άγνωστο έργο του Ελ Γκρέκο αποκαλύφθηκε στο Βατικανό μετά από συντήρηση

Ένας πίνακας που βρισκόταν επί δεκαετίες στη συλλογή του Βατικανού επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς η πρόσφατη συντήρησή του αποκάλυψε την αυθεντική ζωγραφική επιφάνεια του El Greco κάτω από μεταγενέστερες επεμβάσεις.

Το έργο, με τίτλο Il Redentore («Ο Λυτρωτής»), ανήκει εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες στη συλλογή της Holy See, καθώς είχε δωρηθεί το 1967 στον Pope Paul VI. Μετά την πρόσφατη αποκατάσταση, παρουσιάζεται πλέον στο κοινό στο Castel Gandolfo, στο πλαίσιο της έκθεσης El Greco in the Mirror: Two Paintings Compared.

Οι εργασίες συντήρησης αποκάλυψαν ότι κάτω από μεταγενέστερες επεμβάσεις διατηρούνταν η αυθεντική απεικόνιση του Χριστού, η οποία αποκαταστάθηκε και επανήλθε στο φως. Παράλληλα, τεχνικές αναλύσεις και συγκρίσεις με άλλα έργα του καλλιτέχνη επιβεβαίωσαν την απόδοση του πίνακα στον ίδιο τον ζωγράφο.

El Greco, Ο Λυτρωτής, περ. 1590-1595. Musei Vaticani

Οι ειδικοί τοποθετούν τη δημιουργία του έργου περίπου μεταξύ 1590 και 1595, περίοδο κατά την οποία ο καλλιτέχνης είχε ήδη διαμορφώσει το χαρακτηριστικό ύφος του. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, εντοπίστηκαν επίσης υποκείμενα στρώματα ζωγραφικής, που προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για τη δημιουργική διαδικασία του.

El Greco, Άγιος Φραγκίσκος, περ. 1570. A. and M.A. Pagliara Foundation of the Suor Orsola Benincasa University

Στην έκθεση, το Il Redentore παρουσιάζεται σε διάλογο με ένα παλαιότερο έργο του ζωγράφου, τον Άγιο Φραγκίσκο. Μέσα από αυτή τη σύγκριση, οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του ύφους του καλλιτέχνη από τα πρώτα του χρόνια έως την ώριμη καλλιτεχνική του περίοδο.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου 2026, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να δει από κοντά ένα έργο που, χάρη στη συντήρηση, αποκτά πλέον νέα θέση στην ιστορία της τέχνης.