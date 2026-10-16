Άγιο Όρος: Εργασίες αποκατάστασης στις Μονές Ιβήρων και Σιμωνόπετρας μέσω ΕΣΠΑ

Δυο έργα επισκευής και αποκατάστασης κτηρίων Ιερών Μονών του Αγίου Όρους χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ΕΣΠΑ, έπειτα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από την περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά.

Πρόκειται για την επισκευή και αποκατάσταση της δυτικής πτέρυγας της Ιεράς Μονής Ιβήρων και για την αποκατάσταση και ανακατασκευή του καμένου Κελλιού Αγ. Σάββα της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Τα δυο έργα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 1,2 εκ. ευρώ.

Όπως τόνισε η κ. Αηδονά, «τα νέα έργα αποκατάστασης που υλοποιούμε στο Άγιον Όρος εντάσσονται σε ένα συνολικό πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης της πολυδιάστατης κληρονομιάς της Αθωνικής Πολιτείας. Αξιοποιούμε τους πόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για να αφήσουμε παρακαταθήκη ένα μεγάλο έργο παρεμβάσεων στο Άγιον Όρος, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν σε υποδομές και κτιριακά έργα, που είναι απαραίτητα αφενός για να συνεχίζει να ακμάζει το Περιβόλι της Παναγίας, αφετέρου για να μη χαθεί μέρος του πολύτιμου και μοναδικού δομημένου και φυσικού αποθέματος, που αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς».

Τα έργα είναι τα εξής:

-«Επισκευή και αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας Ι. Μ. Ιβήρων – Τμήμα Γ’»: Αφορά στην επισκευή και αποκατάσταση του τμήματος Γ (βόρειο τμήμα της δυτικής πτέρυγας) της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους, σε συνέχεια της υλοποίησης των τμημάτων Α και Β, με στόχο την ολοκλήρωση της λειτουργικής και κατασκευαστικής αποκατάστασης της πτέρυγας. Στο συγκεκριμένο τμήμα υπάρχουν φθορές που σχετίζονται κυρίως με την υγρασία, την παλαιότητα των υλικών και τις προηγούμενες αποσπασματικές επεμβάσεις. Εμφανίζονται τοπικές αποσαθρώσεις αρμολογημάτων, φθορές επιχρισμάτων, προβλήματα σε ξύλινα στοιχεία (πατώματα, κουφώματα, στέγη) καθώς και λειτουργικές ανεπάρκειες των χώρων, ιδίως ως προς την έλλειψη σύγχρονων χώρων υγιεινής.

-«Αποκατάσταση-ανακατασκευή καμένου Κελλιού Αγ. Σάββα Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας»: Το Κελλί Αγίου Σάββα κάηκε στην πυρκαγιά του 1991. Η αποκατάσταση του κτιρίου έχει ως στόχο την ενίσχυση των υφισταμένων δομικών στοιχείων του σκελετού που σώζονται μέχρι σήμερα, με παράλληλη ανακατασκευή των κατεστραμμένων αρχιτεκτονικών τμημάτων του και χωροθέτηση νέων προκειμένου να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες. Οι παρεμβάσεις ακολουθούν τους κανόνες διαμόρφωσης χώρων αγιορείτικης χρήσης και γίνονται με σεβασμό προς την αρχική υπόσταση του Κελλιού και τα αυθεντικά του στοιχεία. Με διατήρηση της αυθεντικότητας του μνημείου, μορφολογικά και λειτουργικά, με διατήρηση και συντήρηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων από τα αυθεντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Με σεβασμό και ανάδειξη όλων των ιστορικών φάσεων του μνημείου. Με ένταξη νέων κατασκευών με διακριτό τρόπο και με βελτίωση της στατικής ικανότητας.