Άγιο Φως: Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στα Ιεροσόλυμα η ελληνική αποστολή – Χωρίς πιστούς η τελετή

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα καταφθάσει η ελληνική αποστολή στα Ιεροσόλυμα το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός στη χώρα μας.

Ειδικότερα, η ειδική αποστολή θα αναχωρήσει με αεροσκάφος από την Ελλάδα προς το Τελ Αβίβ, με το πλήρωμα να παραμένει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την αντιπροσωπεία να μεταφέρεται οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός. Η πομπή θα κινηθεί από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω εσωτερικής διαδρομής, με αστυνομική παρουσία για τον έλεγχο της πρόσβασης, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Κατά την διάρκεια της τελετής αφής εντός του Ιερού Ναού θα βρίσκονται ο Πατριάρχης, 15 πατέρες του Παναγίου Τάφου, ενώ υπάρχει πρόβλεψη να παραστεί και ο υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ενδέχεται να παραλάβει το Άγιο Φως για να το μεταφέρει στην Ελλάδα.

Οι τελετές στον Ναό της Αναστάσεως θα τελούνται χωρίς παρουσία πιστών, ενώ αντίστοιχος έλεγχος θα ισχύει και έξω από τα τείχη, στην πύλη της Γιάφας.