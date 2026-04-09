Άγιο Φως: Οι πτήσεις για τη μεταφορά του σε όλη την Ελλάδα

Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί και φέτος από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας από την Ιερουσαλήμ, με μέριμνα της κυβέρνησης, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων ειδικών πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air, που θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, σε έντεκα προορισμούς της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής: