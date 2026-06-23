Αγίας Σοφίας: Από τον δρόμο ήπιας κυκλοφορίας… στον πεζόδρομο. Πότε άλλαξε το σχέδιο;

της Βαρβάρας Ζούκα

Η δεύτερη φάση του έργου ανάπλασης της Αγίας Σοφίας, στο τμήμα από την Τσιμισκή μέχρι και τη λεωφόρο Νίκης, είναι αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη.

Και είναι επίσης γεγονός ότι η σημερινή διοίκηση του δήμου ανέλαβε ένα έργο που είχε ουσιαστικά αδρανοποιηθεί επί τέσσερα χρόνια από την προηγούμενη δημοτική αρχή του Κωνσταντίνου Ζέρβα, το επαναενεργοποίησε, εξασφάλισε χρηματοδότηση, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και το έφερε στη φάση της υλοποίησης. Και αυτό είναι κάτι που πιστώνεται στη νέα δημοτική αρχή και προσωπικά στον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη.

Υπάρχει όμως μια πτυχή της υπόθεσης που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2025, κατά την υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση του έργου, ο δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι το τμήμα της Αγίας Σοφίας από την Τσιμισκή έως τη Μητροπόλεως δεν θα πεζοδρομηθεί πλήρως, όπως προέβλεπε η αρχική μελέτη. Αντί αυτού, θα διατηρούνταν ένας δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, ώστε να περιοριστούν οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις στο κέντρο της πόλης.

Δεν επρόκειτο για μια διαρροή ή για μια ανεπίσημη πληροφορία. Ήταν η επίσημη θέση της διοίκησης, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο δελτίο Τύπου που είχε εκδοθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Για του λόγου το αληθές παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα: «…Τη σύμβαση υπέγραψε για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, ο οποίος διευκρίνισε πως το κομμάτι της Αγίας Σοφίας από την Τσιμισκή μέχρι την οδό Μητροπόλεως θα διατηρήσει μόνο έναν δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, προκειμένου να μη δημιουργηθούν επιπλέον κυκλοφοριακά προβλήματα». Η αλλαγή αυτή σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, μάλιστα, είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Η παράταξη του Σπύρου Πέγκα είχε κατηγορήσει τη διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη ότι εγκαταλείπει τον αρχικό σχεδιασμό και αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του έργου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν ακολουθείται η πολιτική και απόφαση της διοίκησης Μπουτάρη για τον άξονα της Αγίας Σοφίας στο κέντρο της πόλης. Αντίθετα, ο δρόμος της Αγίας Σοφίας από Τσιμισκή έως Μητροπόλεως μετατρέπεται σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας…».

Και ξαφνικά… Η χθεσινή ανάρτηση του αρμόδιου αντιδημάρχου στο Facebook, με αφορμή την παράδοση αυτού του πρώτου τμήματος του έργου -έστω και με εκκρεμότητες ως προς τον αστικό εξοπλισμό- προκάλεσε σχόλια πολιτών, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο δρόμος ήπιας κυκλοφορίας που είχε ανακοινωθεί για το τμήμα από την Τσιμισκή μέχρι τη Μητροπόλεως δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Στη θέση του κατασκευάστηκε πεζόδρομος, όπως προέβλεπε η αρχική μελέτη, παρά τις προς το αντίθετο δημόσιες ανακοινώσεις. Σε επικοινωνία μας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πρόδρομος Νικηφορίδης εξήγησε ότι πράγματι υπήρξε μια σκέψη να δημιουργηθεί δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Ωστόσο, όπως ανέφερε, κατά την εξέλιξη των εργασιών διαπιστώθηκε ότι η προσωρινή αντιδρόμηση της Καρόλου Ντηλ, η οποία εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η ανάπλαση της Αγίας Σοφίας, εξυπηρετεί ικανοποιητικά την κυκλοφορία. Έτσι, αποφασίστηκε να υλοποιηθεί τελικά ο αρχικός σχεδιασμός της μελέτης, που προβλέπει την πλήρη πεζοδρόμηση του συγκεκριμένου τμήματος. Όπως μάλιστα έκανε γνωστό ο κ. Νικηφορίδης, ο δήμος Θεσσαλονίκης θα επιδιώξει η αντιδρόμηση της Καρόλου Ντηλ να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και να μην ισχύσει μόνο για όσο διάστημα διαρκέσουν τα έργα ανάπλασης στην Αγίας Σοφίας.

Εφόσον αυτή αποδεικνύεται η καλύτερη λύση για την πόλη, τόσο το καλύτερο. Υπάρχει, όμως, ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό. Πότε εγκαταλείφθηκε ο σχεδιασμός για τον δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, τον οποίο ο ίδιος ο δήμος είχε παρουσιάσει ως οριστικό; Ποιος έλαβε τη σχετική απόφαση; Και, κυρίως, γιατί οι πολίτες δεν ενημερώθηκαν ανοιχτά; Η διοίκηση υπερασπίστηκε δημόσια τον δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε δημόσια τον δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Και τελικά… ο δρόμος ήπιας κυκλοφορίας δεν έγινε ποτέ.

Δεν υπάρχει τίποτε μεμπτό στο να αλλάζει μια διοίκηση έναν σχεδιασμό, εάν κρίνει ότι υπάρχει καλύτερη λύση. Κάθε άλλο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, έχει την υποχρέωση να το εξηγεί. Εν προκειμένω, μάλιστα, δεν άλλαξε μια μικρή τεχνική λεπτομέρεια. Άλλαξε μια κεντρική επιλογή. Και αυτό είναι κάτι που οι πολίτες δικαιούνται να το γνωρίζουν.