Αγγελούδης για Θερμαϊκό: «Είναι μια καλή ημέρα για τη Θεσσαλονίκη» – Μόνιμη λύση για την προστασία του Κόλπου

Ως μια σημαντική εξέλιξη για τη Θεσσαλονίκη και την προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου χαρακτηρίζει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, τη νομοθετική πρωτοβουλία που προβλέπει την υπαγωγή της θαλάσσιας περιοχής του Θερμαϊκού στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Σε δήλωσή του, ο κ. Αγγελούδης κάνει λόγο για μια μόνιμη λύση σε ένα ζήτημα που παρέμενε σε εκκρεμότητα επί σειρά ετών, επισημαίνοντας ότι η εμπλοκή πολλών διαφορετικών φορέων αποτελούσε διαχρονικά μία από τις βασικές αιτίες της δυσκολίας αποτελεσματικής διαχείρισης του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Όπως σημειώνει, η συγκέντρωση της ευθύνης σε έναν φορέα, ο οποίος διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των φαινομένων που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο και καθιστούν αναγκαίο τον άμεσο καθαρισμό του Θερμαϊκού Κόλπου.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης συνδέει τη συγκεκριμένη εξέλιξη με τη διεκδίκηση του Δήμου, υπενθυμίζοντας ότι το ζήτημα είχε τεθεί στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη συνάντησή τους τον περασμένο Αύγουστο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Είναι μια καλή ημέρα για τη Θεσσαλονίκη και τον Θερμαϊκό που την αγκαλιάζει».