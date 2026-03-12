Αγγελούδης για ΔΕΘ: Δημοψήφισμα μόνο με τις 23.000 υπογραφές, τώρα έχουμε μία απλή λίστα με ονόματα

«Εάν συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις του δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, εάν είναι σύμφωνα με τον νόμο που ζητάει υπογραφές, τότε είμαι υποχρεωμένος να το εφαρμόσω για να εκφραστεί η μερίδα των συμπολιτών μου, το 10% των δημοτών που το ζήτησαν», επισήμανε, μιλώντας σήμερα στο Mega, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σχετικά με όσα έχουν προκύψει τις τελευταίες μέρες γύρω από το ζήτημα.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, «τώρα δεν έχουμε υπογραφές, έχουμε την κατάθεση μιας κατάστασης την οποία αιτείται η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ να γίνει. Τους έχουμε ζητήσει να συμπληρωθεί αυτή η κατάσταση όπως προβλέπει ο νόμος, γιατί θα κοστίσει στον προϋπολογισμό του δήμου 1 εκατ. ευρώ και θα χρειαστούν περίπου 500 δημοτικοί υπάλληλοι να εργαστούν».

Ο κ. Αγγελούδης τόνισε ότι αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις τότε θα γίνει το δημοψήφισμα άμεσα με διαφάνεια και καθαρότητα.

Κληθείς να απαντήσει για το ποιο θα είναι το ερώτημα που θα τεθεί στο δημοψήφισμα, ο δήμαρχος ανέφερε ότι «έχει τεθεί από την ΟΕΔ ένα ερώτημα και έχει ξεπεραστεί εν τοις πράγμασι».

«Υπάρχει ένα ερώτημα για το ότι πρέπει να φύγει ένα ξενοδοχείο και ένα επιχειρηματικό κέντρο. Αξιοποίησα την πίεση των συμπολιτών μας και έχει γίνει δεκτή η άποψη των συμπολιτών μας να μην έχει real estate, να έχουμε ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων στην καρδιά της πόλης και να μην έχουμε καμία άλλη δραστηριότητα πλέον της εκθεσιακής», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε ότι η πρόταση της δημοτικής αρχής είναι ο χώρος να γίνει ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων και να υπάρξει μια ήπια ανάπλαση ούτως ώστε να έχουμε μόνο εκθεσιακή δραστηριότητα εκεί και κανένα real estate στο κέντρο της πόλης. Αυτό είναι το ζητούμενο και σε αυτό έχουμε καταφέρει μια μεγάλη νίκη», είπε ο κ. Αγγελούδης.

Μίλησε ακόμα για την υπογραφή της σύμβασης για τη μετατροπή της πλατείας Ελευθερίας σε πάρκο μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και τόνισε πως «γίνεται η έναρξη σε μία εμβληματική πλατεία. Εδώ σε αυτήν την πλατεία υποδέχθηκε η Θεσσαλονίκη το 1922 όλους τους κατατρεγμένους από τη Μικρασιατική καταστροφή. 83 χρόνια πριν, από αυτόν τον τόπο αποχώρησαν 50.000 περίπου Εβραίοι Θεσσαλονικείς με ένα φρικώδη τρόπο χωρίς να ξαναγυρίσουν πηγαίνοντας στο Άουσβιτς.

«Είναι μια πλατεία εμβληματική, μια πλατεία που δίνεται στο δημόσιο χώρο, που θα προσθέσει στο πράσινο αποτύπωμα ακόμα περισσότερο. Άρα η έναρξη των εργασιών είναι εμβληματική είναι ουσιαστική γιατί δίνει στο κέντρο της πόλης ακόμα μια πράσινη ανάσα ακόμα έναν πράσινο χώρο», ανέφερε ο κ. Αγγελούδης ο οποίος επισήμανε ότι η πλατεία θα είναι έτοιμη το Πάσχα του 2027.