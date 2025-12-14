Αγαπημένοι Χριστουγεννιάτικοι προορισμοί που συνδυάζουν παραδοσιακά έθιμα και όμορφη φύση

Το χρυσό έλκηθρο με τον Άγιο Βασίλη, προσγειώθηκε στη Λέσβο και η γιορτή ξεκίνησε στο όμορφο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τη γιορτινή Λέσβο επισκέπτονται κάθε χρόνο κυρίως Τούρκοι. Δεκάδες επισκέπτες από τη γείτονα χώρα αναμένονται για να γιορτάσουν στη Λέσβο την αλλαγή του χρόνου.

Οι περίφημες φιλαρμονικές της Κέρκυρας, έχουν ξεχυθεί στους δρόμους παιανίζοντας την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εορτών.

Στην Κομοτηνή, το γλέντι έχει ήδη ξεκινήσει από μικρούς και μεγάλους, με ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο μήνυμα.

«Νοιάζομαι, Αγαπώ κι έχω Αλληλεγγύη… Με αγάπη όλοι μαζί θα περάσουμε ωραία», δηλώνει η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, Νατάσα Λιβεριάδου.

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του τουρισμού, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τις φετινές γιορτές παραμένουν τα ορεινά θέρετρα.

«Για την περίοδο των εορτών οι πληρότητες είναι ασφυκτικές στα ξενοδοχεία σε περιοχές όπως η Αράχωβα, τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, τα Καλάβρυτα και η ορεινή Αρκαδία», αναφέρει ο τουριστικός πράκτορας, Γιάννης Τσομπανάκης.

Σε κλίμα αισιοδοξίας κινείται και η εστίαση σε όλη την Ελλάδα με τις επιχειρήσεις να προετοιμάζονται για μια ιδιαίτερα δυναμική εορταστική περίοδο.

Οι επαγγελματίες του κλάδου συστήνουν στους καταναλωτές να κάνουν εγκαίρως κρατήσεις.