Αγαπηδάκη: Πάνω από 6 εκατ. πολίτες έχουν κάνει προληπτικά εξετάσεις με το «Προλαμβάνω»

Στην πρόληψη και την ενίσχυση της προσπάθειας ώστε ο ασθενής να επισκέπτεται τον γιατρό αναφέρθηκε αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη στο πλαίσιο του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Όπως ανέφερε στο πλαίσιο αυτό καταγράφεται σημαντική στροφή στην Ελλάδα, καθώς πως πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Πρόσθεσε, δε, ότι σε 200.000 περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί εγκαίρως ευρήματα, τονίζοντας πως πρόκειται για οικογένειες που διαφορετικά θα ενημερώνονταν πολύ αργότερα για κάποιο νόσημα, με δυσμενέστερες συνέπειες, ενώ υπογράμμισε πως μόνο το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τα καρδιαγγειακά έχει αποτρέψει 60.000 εγκεφαλικά επεισόδια και εμφράγματα στη χώρα, καταλήγοντας ότι η πρόληψη δεν αποφέρει απλώς οφέλη για το μέλλον, αλλά σώζει ζωές εδώ και τώρα.