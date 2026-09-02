Αφθώδης πυρετός: Το υπουργείο Άμυνας αναλαμβάνει τον συντονισμό στη Μυτιλήνη

Την ευθύνη του επιχειρησιακού συντονισμού στο πεδίο αναλαμβάνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη διαχείριση της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού στη Μυτιλήνη, όπως προβλέπει νέα διάταξη που εισήχθη στη Βουλή από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως διευκρινίζουν κύκλοι του ΥΠΑΑΤ, για τον πιο αποτελεσματικό συντονισμό της εφαρμογής των μέτρων στο επιχειρησιακό πεδίο η διάταξη δημιουργεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισης.

Διευκρινίζεται ότι, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη, αλλά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό στο πεδίο, συντονίζοντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δημόσιες υπηρεσίες (κτηνιατρικές υπηρεσίες, λιμενικές και τελωνειακές αρχές, κλπ.), με επικεφαλής αξιωματικό.

Παράταση και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες επαγγελματίες

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε επίσης ότι παρατείνεται και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και λοιπές νομικές οντότητες του νησιού που επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με κοινή ΚΥΑ των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΑΑΔΕ.

Τα μέτρα αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο νησί στους τομείς παραγωγής τυριών και οπληφόρων ζώων για σφαγή, τα οποία υπέστησαν οικονομικές απώλειες λόγω της εφαρμογής των αναγκαίων κτηνιατρικών μέτρων για τον περιορισμό της νόσου.