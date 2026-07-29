Αφθώδης πυρετός: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι αποζημιώσεις σε 40 κτηνοτρόφους της Λέσβου

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταβληθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε 40 περίπου κτηνοτρόφους από τους 111 συνολικά, τα χρήματα που αναλογούν για τα θανατωθέντα ζώα εξαιτίας του αφθώδους πυρετού.

Για το σύνολο των 111 κτηνοτρόφων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 8 εκατ. ευρώ.

Πού οφείλεται η καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων

Η καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων οφείλεται στο γεγονός ότι από τον έλεγχο των παραστατικών που ζητήθηκαν σε πρώτο χρόνο για την καταβολή της αποζημίωσης στους πληγέντες κτηνοτρόφους της Λέσβου λόγω υποχρεωτικής θανάτωσης των ζώων τους στο πλαίσιο της κτηνιατρικής νομοθεσίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού διαπιστώθηκαν ελλείψεις στην καταγραφή των θανατωθέντων ζώων στα πρακτικά της θανάτωσης.

Συγκεκριμένα στα πρακτικά εκτίμησης της εν ζωή αξίας των θανατωθέντων ζώων ανά εκτροφή δεν αναφέρονταν στοιχεία ατομικής σήμανσης με καταγραφή ενωτίων και δεν υπήρχε καταχώριση ζώων κατά ηλικιακή κατηγορία και γένος ώστε να είναι σαφής και επαρκώς τεκμηριωμένος ο υπολογισμός του ύψους του ποσού της αιτούμενης αποζημίωσης.

Πρόκειται για σοβαρή παράλειψη σύμφωνα με το υπουργείο που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές αποκλίσεις στους αριθμούς των δηλωθέντων θανατωθέντων ζώων σε σχέση με αυτούς που είναι καταγεγραμμένοι στην ετήσιά απογραφή του Δεκεμβρίου 2025 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα κτηνιατρικής καθιστούν επιβεβλημένο τον περαιτέρω έλεγχο περισσότερων δικαιολογητικών από την Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου για την έγκριση του συνολικού ποσού της αιτούμενης αποζημίωσης.

Για αυτό το λόγο είχε ζητηθεί μέχρι τις 9 Ιουλίου να κατατεθούν από κτηνοτρόφους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Τιμολόγια και δελτία αποστολής αγοράς ενωτίων

Τιμολόγια και δελτία αποστολής πώλησης γάλακτος του έτους 2025

Τιμολόγια και δελτία αποστολής αγοράς ζωοτροφών του έτους 2025

Τιμολόγια παραστατικά σφαγής – πώλησης ζώων στα σφαγεία έτους 2025

Άδειες διακίνησης ζώων του τελευταίου οκταμήνου πριν την υποχρεωτική θανάτωση.

Στη Μυτιλήνη η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Στο μεταξύ στη Μυτιλήνη βρίσκεται η κ. Κατερίνα Μαρίνου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπουργείουΑγροτικής Ανάπτυξηςσυνοδευόμενη από κλιμάκιο κτηνιάτρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Συμμετέχει σε συσκέψεις προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της νόσου του αφθώδους πυρετού στις εκτροφές της Λέσβου και θα παρακολουθήσει τη διαδικασία θανάτωσης ζώων στην περιοχή του Υψηλομέτωπου.