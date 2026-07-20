Αφροδίτη Νέστορα: «Μια δίκαιη δίκη για όλους είναι η διαφορά της Δημοκρατίας από την τρομοκρατία»

Για την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι της την 1η Ιουλίου, την πορεία της υγείας της αλλά και τα συναισθήματα που της άφησε η τραυματική αυτή εμπειρία, μίλησε η Αφροδίτη Νέστορα, σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην TV100 και τον Βαγγέλη Πλάκα.

Με αφορμή την προφυλάκιση και του τέταρτου κατηγορούμενου για την υπόθεση, η κ. Νέστορα χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατικό χτύπημα» και ξεκαθάρισε πως ζητά την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης.

«Επιθυμώ μια δίκαιη δίκη για όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτή είναι η ποιοτική διαφορά που διαχωρίζει τη Δημοκρατία από την τρομοκρατία», τόνισε χαρακτηριστικά.

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