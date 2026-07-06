Αφροδίτη Νέστορα: Μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής, αποφασίζεται αν θα πάρει εξιτήριο

Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας, αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενοίκων της πολυκατοικίας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες, το συμβούλιο των γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο, προκειμένου να παραστεί στην νεκρώσιμη ακολουθία της μητέρας της, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεθαύριο Τετάρτη (8/7) ή την Πέμπτη (9/7), στην Κοζάνη.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛ.Α.Σ., με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία να θεωρείται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονωτικής ταινίας, τα υπολείμματα από το γκαζάκι και το δοχείο με το εύφλεκτο υγρό.

Αναλύεται το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας με κύριο στόχο να συνδεθούν οι κινήσεις των δραστών και από τις προηγούμενες ημέρες, αν πήγαν δηλαδή να κάνουν αυτοψία στα σημεία, που θα τοποθετούσαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Όλα αυτά μαζί με τις καταθέσεις μαρτύρων συμπληρώνουν το παζλ των ερευνών.

Η Αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι υπάρχουν τρεις δράστες κι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε τέταρτος και ακόμα περισσότερα άτομα με υποστηρικτικό ρόλο, που συμμετείχαν είτε στον σχεδιασμό είτε στην πραγματοποίηση αυτών των επιθέσεων.

Πηγή: ΕΡΤ