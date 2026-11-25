Τα τρία Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Η κ. Νέστορα επισκέφθηκε τα Αστυνομικά Τμήματα Λευκού Πύργου, Χαριλάου – Αναλήψεως και Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ενώ συναντήθηκε με την αστυνόμο Β΄ Καλλιόπη Γκούρμη.

Σε υψηλά επίπεδα τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενδοοικογενειακή βία στη Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1.534 περιστατικά, έναντι 1.586 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Παρά τη μικρή υποχώρηση, οι αριθμοί παραμένουν υψηλοί, με το 75% των καταγγελιών να προέρχεται από γυναίκες.

Συζητήθηκαν επίσης ο θεσμός της ποινικής διαμεσολάβησης και η συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ. με κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς για την υποστήριξη των θυμάτων.

Η κ. Νέστορα, η οποία είναι δικηγόρος, αναφέρθηκε και στη δυνατότητα παροχής δωρεάν νομικής υποστήριξης σε θύματα μέσω του σχετικού προγράμματος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Νέστορα: Καμία ανοχή στη βία

«Καμία γυναίκα και κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να έρχεται αντιμέτωπος με βία και με κακοποιητικές συμπεριφορές. Το μήνυμα προς όλες και όλους είναι ένα: καμία ανοχή στη βία. Σπάμε τη σιωπή και ζητάμε βοήθεια», δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι πολίτες στα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας και στο εξειδικευμένο αστυνομικό προσωπικό.