Αφροδίτη Νέστορα: «Δεν κατάφεραν να με φιμώσουν – Θα παραμείνω πολιτικά ενεργή»

Στον Βαγγέλη Παπαντώνη

Την αποφασιστικότητά της να παραμείνει ενεργή στην πολιτική, παρά τη δολοφονική τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκε η οικογένειά της και είχε ως τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια της μητέρας της, εκφράζει η Αφροδίτη Νέστορα, μιλώντας στην «Π». Στη συνέντευξή της, στέλνει μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία και την τρομοκρατία, τονίζοντας πως όσοι επιχείρησαν να την εκφοβίσουν και να τη φιμώσουν δεν πέτυχαν τον στόχο τους.

Παράλληλα, τοποθετείται για την επιλεκτική καταδίκη περιστατικών πολιτικής βίας, κάνει τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου στη Θεσσαλονίκη και αναφέρεται στις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να απασχολούν την πόλη. Ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, μιλά για τον στόχο της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ αποκαλύπτει πως έχει ήδη θέσει τον εαυτό της στη διάθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της είτε στο ψηφοδέλτιο της Α΄ Θεσσαλονίκης είτε στο Επικρατείας.

1. Μετά τη δολοφονική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα σας, άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε την πολιτική και τη δημόσια έκθεση;

Η χυδαία τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκε η οικογένειά μου και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της μητέρας μου με δυνάμωσε, δυστυχώς, με πολύ σκληρό τρόπο. Είμαι, πλέον, πιο αποφασισμένη από ποτέ να παραμείνω στην πολιτική και να δυναμώσω τη φωνή μου, στέλνοντας το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία και την τρομοκρατία, να σταθούμε απέναντι σε όλους όσους θέλουν να σπείρουν τον φόβο. Όσο και εάν αυτός ήταν ο στόχος τους, να με εκφοβίσουν, να με φιμώσουν, θέλω να τους πω ότι δεν τα κατάφεραν. Αντιθέτως είμαι πιο δυνατή και θα παραμείνω πολιτικά ενεργή.

2. Φοβάστε ότι στην Ελλάδα μάθαμε να καταδικάζουμε την τρομοκρατία μόνο όταν αυτή αποκτά θύματα;

Μόνο όταν θα καταδικάσουμε όλοι απερίφραστα τρομοκρατικές και βίαιες ενέργειες, θα καταφέρουμε να βάλουμε ένα τέλος στη δράση θρασύδειλων ατόμων που δε διστάζουν ακόμα και να αφαιρέσουν ζωές. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουν έγκαιρα όλα τα πολιτικά κόμματα. Το να βγαίνουν ανακοινώσεις μόνο όταν καταγράφεται άλλη μια επίθεση αυτό δεν αρκεί. Έχουμε χρέος να προστατέψουμε τη Δημοκρατία μας για να συνεχίσουμε όλοι να εκφραζόμαστε ελεύθερα, να ζούμε ελεύθερα.

3. Υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, πολιτική ανοχή απέναντι στη βία όταν αυτή προέρχεται από συγκεκριμένους χώρους;

Δεν νομίζω ότι περιμένετε εμένα για να το διαπιστώσετε αυτό. Είναι εμφανέστατο πως επιθέσεις που προέρχονται από συγκεκριμένους ακραίους χώρους, δεν καταδικάζονται με την ίδια έμφαση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Δεν γίνεται όμως να έχουμε επιλεκτική ευαισθησία απέναντι σε περιστατικά πολιτικής βίας. Αυτή η στάση οδηγεί σε λανθασμένα μονοπάτια και θέτει σε κίνδυνο τη Δημοκρατία μας, το δικαίωμα οποιουδήποτε ατόμου να εκφράζεται ελεύθερα, να διατυπώνει τις θέσεις του χωρίς φόβο.

4. Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο επίτευγμα της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη και ποια τη μεγαλύτερη εκκρεμότητά της απέναντι στην πόλη;

Το σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη μας είναι ότι επιτέλους μετά από πολλά χρόνια υποσχέσεων, άρχισαν να υλοποιούνται έργα. Με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη φύγαμε από την εποχή που ακούγαμε μόνο λόγια και είδαμε πράξεις. Και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Πλέον οι Θεσσαλονικείς έχουμε τη βασική γραμμή του μετρό και την επέκτασή του προς την Καλαμαριά, αναβαθμίστηκαν οι αστικές συγκοινωνίες, κατασκευάζεται το Flyover, παραδόθηκαν νέα σχολεία, βελτιώνονται συνεχώς οι υποδομές σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, αναδεικνύονται χώροι πολιτισμού και προχωρούν σημαντικές παρεμβάσεις σε χώρους αθλητισμού. Ουσιαστικά μιλάμε για έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων της Θεσσαλονίκης και είναι επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Φτάνουν μόνο αυτά; Όχι φυσικά. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να αποκτήσει τη θέση που της αξίζει και να αναδειχθεί σε πρωτεύουσα των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

5. Πού πρέπει να εστιάσει η Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές, ώστε να διεκδικήσει ξανά τη νίκη και την αυτοδυναμία;

Είναι σημαντικό, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, να συνεχιστεί το κυβερνητικό έργο. Προέχει να συνεχιστούν όλα όσα έχουν δρομολογηθεί και να ολοκληρωθούν 90 κυβερνητικές προτεραιότητες, στην οικονομία, τις υποδομές, την εργασία, τη στέγη, την υγεία, την παιδεία, την άμυνα. Επίσης, είναι σημαντικό να προβάλουμε και να μεταφέρουμε στους πολίτες το έργο το οποίο έχει υλοποιηθεί έως σήμερα στη χώρα. Εξάλλου, αυτό είναι η ταυτότητα της κυβέρνησης απέναντι στον μηδενισμό της αντιπολίτευσης. Τη νίκη στις εκλογές μπορείς να την κατακτήσεις όταν οι πολίτες δουν ξεκάθαρα τη δουλειά που έχει γίνει και να είστε βέβαιοι ότι θα την αναγνωρίσουν. Οι πολίτες δεν επιθυμούν πισωγυρίσματα και νέες περιπέτειες, αντίθετα, θα επιλέξουν την πρόοδο και την ανάπτυξη, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από διεθνείς παράγοντες. Αυτό που εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε είναι να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία και με τα κατάλληλα μέτρα να τη βοηθήσουμε, ακόμα περισσότερο, σε δύο μεγάλα προβλήματα, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση.

6. Κυρία Νέστορα, στις εκλογές που έρχονται θα είστε υποψήφια στην Α΄ Θεσσαλονίκης ή υπάρχει περίπτωση να σας δούμε και στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας;

Είναι απόφαση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το ποια πρόσωπα θα ενταχθούν στο ψηφοδέλτιο. Στην τελευταία συνάντηση που είχα με τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου έθεσα εαυτόν στη διάθεση του κόμματος. Θα ήταν μεγάλη τιμή για μένα να πολιτευτώ για δεύτερη φορά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, φυσικά, εάν αυτό θα γίνει με σταυρό ή στο Επικρατείας. Αυτό, όμως, που μπορώ να σας δηλώσω ξεκάθαρα είναι πως για μένα αποτελεί μεγάλη δύναμη και είναι πολύ σπουδαίο όταν ο κόσμος σε επιλέγει με την ψήφο του να τον εκπροσωπήσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο.