Αφροδίτη Νέστορα απο το νοσοκομείο: Σκέφτομαι μόνο τους γονείς μου, δεν με φοβίζουν

Δήλωση μέσα απο το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται η ίδια και οι γονείς της μετά την έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού που εξερράγη τα ξημερώματα στην πολυκατοικία που διαμένει, έκανε η πολιτευτής της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα.

Με ανάρτησή της στο Instagram, αναφέρει πως δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί απο την επίθεση και ότι η μόνη της έγνοια τώρα είναι η υγεία των γονέων της. Να σημειωθεί πως η μητέρα της βρίσκεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ με καθολιγικά εγκαύματα.

Η δήλωσή της αναλυτικά:

Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας. Το απάνθρωπο τυφλό τρομακριτικό χτύπημα στο σπίτι μου, έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου.

Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε, τις ιδέες μας, για την κοινωνία, για τη Θεσσαλονίκη.