Αφορμή μέχρι και για παραίτηση κοινοτικής συμβούλου η “πολιορκία” του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη συναυλία του Ρέμου

Αφορμή μέχρι και για παραίτηση κοινοτικής συμβούλου στάθηκε η υπόθεση με τη σκηνή που στήθηκε για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη νέα παραλία και την εικόνα του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου να βρίσκεται “εγκλωβισμένο” στις εγκαταστάσεις της διοργάνωσης.

Μέσα στη θύελλα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει, την παραίτησή της από το Συμβούλιο της Α’ Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε η Ρενάτα Πατσάκα, η οποία είχε εκλεγεί με την παράταξη «Θεσσαλονίκη για Όλους» του Σπύρου Πέγκα.

Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι η υπόθεση δεν ήταν η αιτία της παραίτησής της, καθώς, όπως αναφέρει, σκεφτόταν εδώ και καιρό να αποχωρήσει από το Συμβούλιο. Ήταν, όμως, η αφορμή που οδήγησε στην οριστική απόφασή της. «Δεν ήθελα πια να συμμετέχω θεσμικά σε αυτή τη δημοτική περίοδο. Η συναυλία ήταν απλώς η αφορμή για το τέλος», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η Ρενάτα Πατσάκα εξηγεί ότι, όταν ανακοινώθηκε η συναυλία, είχε ζητήσει να ενημερωθεί η Α’ Κοινότητα για τη διοργάνωση και ειδικότερα για ζητήματα που αφορούν τον ήχο, το ωράριο και την καθαριότητα. Όπως σημειώνει, ωστόσο, «τελικά βρεθήκαμε όλοι να μαθαίνουμε εκ των υστέρων».

“Κι επειδή έτσι αντιλαμβάνομαι τον ρόλο ενός συμβούλου -να ρωτά, να ενημερώνεται και να ξέρει τι συμβαίνει στην περιοχή που εκπροσωπεί- για μένα αυτό ήταν αρκετό. Δεν με έδιωξε κανείς, δεν τσακώθηκα με κανέναν. Μπήκα με δική μου επιλογή και βγήκα με δική μου επιλογή”, αναφέρει η ίδια.

Παράλληλα, δεν κρύβει την ενόχλησή της για τον τρόπο με τον οποίο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου εντάχθηκε στο σκηνικό της συναυλίας. Με δηκτική διάθεση επισημαίνει ότι αυτό που δεν της άρεσε ήταν «το κεφαλοκλείδωμα του Μέγα Αλέξανδρου”.

Β.Ζ.