Αφιέρωμα στη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι για τα 100 χρόνια του ΑΠΘ

«100 χρόνια ΑΠΘ: Αφιέρωμα στη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι»είναι ο τίτλος της επετειακής συναυλίας που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 και ώρα 20:30, στην Αίθουσα Τελετών.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Συντελεστές:
Τραγούδι: Ανδρέας Καρακότας, Μέλα Γεροφώτη
Χορωδία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου «Γιάννης Μάντακας»
Χορωδιακό Εργαστήρι Τμήματος Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Διεύθυνση χορωδιακών συνόλων: Εριφύλη Δαμιανού.