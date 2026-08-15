Αφγανιστάν: Πέντε χρόνια διακυβέρνησης των Ταλιμπάν – «Ασφάλεια και ελευθερία» λένε οι αρχές, για ασφυκτικούς περιορισμούς μιλούν οι επικριτές

Πέντε χρόνια από την επιστροφή τους στην εξουσία συμπληρώνουν το Σάββατο οι Ταλιμπάν στοΑφγανιστάν, με τις αρχές ναπαρουσιάζουν τη διακυβέρνησή τους ως περίοδο ασφάλειας και «ελευθερίας», ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο ΟΗΕ καταγγέλλουν την περαιτέρω αυστηροποίηση των περιορισμώνστην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Οι εορτασμοί στην Καμπούλ έχουν ήδη ξεκινήσει, με Αφγανούς να κυκλοφορούν στους δρόμους με ρίκσο και μοτοσικλέτες διακοσμημένες με σημαίες. Νέες τοιχογραφίες στους δρόμους αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «η ανεξαρτησία είναι ένδειξη αξιοπρέπειας, υπερηφάνειας και ταυτότητας».

Εορτασμοί στην Καμπούλ με αθλητικές εκδηλώσεις

Οι αρχές έχουν προγραμματίσει αγώνα κρίκετ και άλλες αθλητικές εκδηλώσεις για την επέτειο της επικράτησης των Ταλιμπάν. Ωστόσο, κορίτσια και γυναίκες δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν τις συγκεκριμένες διοργανώσεις.

Η επέτειος συμπίπτει με τη συμπλήρωση πέντε ετών από την κατάληψη της Καμπούλ, όταν οι Ταλιμπάν εισήλθαν στην πρωτεύουσα χωρίς ουσιαστική αντίσταση, έπειτα από μια ταχύτατη προέλαση που ανέτρεψε τις δυνάμεις της αφγανικής κυβέρνησης, λίγο πριν από τη χαοτική αποχώρηση των στρατευμάτων υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Νωρίς το Σάββατο, οχήματα που είχαν εγκαταλειφθεί από τις ξένες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και Humvee, συμμετείχαν σε στρατιωτική αυτοκινητοπομπή στην Καμπούλ, ενώ αυξημένος ήταν ο αριθμός των σημείων ελέγχου στην πόλη.

Οι Ταλιμπάν προβάλλουν την ασφάλεια και την οικονομία

Υποστηρικτές της κυβέρνησης υπογραμμίζουν τις αλλαγές που, όπως λένε, έχουν σημειωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο 20χρονος φοιτητής Πιρούζ Μιρζάιε δήλωσε στο AFP ότι οι Ταλιμπάν έχουν φέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, έργα υποδομής και «άφθονες ευκαιρίες για επιχειρηματίες».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η έλλειψη θέσεων εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους νέους.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, υποστήριξε αυτόν τον μήνα ότι οι αρχές θέτουν «τα θεμέλια της οικονομίας» και ζήτησε υπομονή.

Η οικονομική κατάσταση, ωστόσο, παραμένει δύσκολη. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζει κάμψη, μεταξύ άλλων λόγω της άφιξης περισσότερων από έξι εκατομμυρίων Αφγανών από το γειτονικό Ιράν και το Πακιστάν τα τελευταία τρία χρόνια. Την ίδια ώρα, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η πραγματική οικονομική ανάπτυξη θα ανέλθει στο 4,8%.

Διεθνής απομόνωση

Παρά το γεγονός ότι οι Ταλιμπάν έχουν αναπτύξει σχέσεις με αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και ευρωπαϊκά κράτη, η κυβέρνησή τους εξακολουθεί να αναγνωρίζεται επίσημα μόνο από τη Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις με το γειτονικό Πακιστάν έχουν επιδεινωθεί σημαντικά. Οι δύο χώρες βρέθηκαν, μάλιστα, σε ένοπλη σύγκρουση μέσα στο έτος, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν.

Η κρίση έχει ενταθεί και εξαιτίας της μείωσης της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.

«Ασφυκτικοί περιορισμοί» στην καθημερινότητα

Ο ΟΗΕ και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζουν να ασκούν έντονη κριτική στην πολιτική των Ταλιμπάν.

Η Φιόνα Φρέιζερ, διευθύντρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων της αποστολής του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν, δήλωσε στο AFP ότι οι πολίτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την «ενίσχυση ασφυκτικών περιορισμών» που επηρεάζουν σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι περιορισμοί έχουν επεκταθεί ιδιαίτερα στον χώρο της ενημέρωσης. Η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων κατήγγειλε «βάναυση καταστολή του Τύπου», με εργαζομένους στα μέσα ενημέρωσης να αντιμετωπίζουν παρακολούθηση, συλλήψεις, ξυλοδαρμούς, λογοκρισία ή ακόμη και εξορία.

Στο στόχαστρο οι γυναίκες και τα κορίτσια

Οι γυναίκες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των αυστηρότερων μέτρων που έχουν επιβληθεί από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Τους έχει απαγορευτεί η πρόσβαση σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, ενώ έχουν αποκλειστεί από τη συντριπτική πλειονότητα των θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η εκπαίδευση των κοριτσιών μετά την ηλικία των 12 ετών παραμένει απαγορευμένη.

Μιλώντας στο AFP υπό καθεστώς ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας, μια 23χρονη Αφγανή περιέγραψε την κατάσταση ως ένα «βαθύ αίσθημα ασφυξίας».

«Τα πέντε χρόνια ήταν τόσο εξαντλητικά που νιώθω σαν μια γυναίκα 500 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την καθημερινότητά της υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν.

Πηγή: AFP