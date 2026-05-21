Αφγανιστάν: Νέος κώδικας για τον χωρισμό συζύγων – Σε πιο δυσχερή θέση οι γυναίκες

Ένα νέο κώδικα έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση των Ταλιμπάν που αφορά τον χωρισμό συζύγων, ένα κείμενο που «ενισχύει τον συστημικό διαχωρισμό» και «διαβρώνει τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών» στο Αφγανιστάν, δήλωσε σήμερα Πέμπτη 21/5 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών .

Ο κώδικας αυτός, τον οποίο είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα στα μέσα Μαΐου και περιλαμβάνει 31 άρθρα. Περιγράφει τους τρόπους χωρισμού στην περίπτωση «παρατεταμένης εξαφάνισης» του συζύγου, «ασυμβατότητας», «υπαιτιότητας του συζύγου» ή «γαμήλιου συμβολαίου που συνήφθη» από τους συγγενείς «στο όνομα ενός ανήλικου αγοριού ή κοριτσιού…».

Οι διαδικασίες χωρισμού είναι γενικά πιο περίπλοκες για τις γυναίκες.

«Το υπ’ αριθμόν 18 διάταγμα ανήκει σε μια πορεία…βαθιά ανησυχητικά στην οποία τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν διαβρώνονται», τόνισε η αναπληρώτρια ειδική αντιπρόσωπο του του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Ζορζέτ Γκανιόν σε ανακοίνωση.

«Ενισχύει έναν συστημικό διαχωρισμό στον νόμο και την πράξη», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Μετά την επιστροφή της στην εξουσία το 2021, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν απαγόρευσε στα κορίτσια να λαμβάνουν άλλη μόρφωση πέραν της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να κάνουν βόλτα στα πάρκα, να πηγαίνουν στο γυμναστήριο ή σε ινστιτούτα αισθητικής. Υποχρεώνονται επίσης να καλύπτονται από το κεφάλι έως τα πόδια και αποκλείονται από διάφορους χώρους εργασίας.

Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (Unama), τονίζει ότι μετά από διάταγμα του 2021, στο οποίο οι αρχές των Ταλιμπάν είχαν «αναγνωρίσει κάποια δικαιώματα στις γυναίκες, όπως η συναίνεση στον γάμο», άλλα νομοθετήματα αποδυνάμωσαν αυτού του είδους την προστασία.