Αφγανιστάν: «Η πόλη είναι και πάλι ζωντανή» – Επανήλθαν οι τηλεπικοινωνίες

Εκατοντάδες Αφγανοί βγήκαν στους δρόμους της Καμπούλ σήμερα Τετάρτη (1/10) για να πανηγυρίσουν την επαναλειτουργία του Ίντερνετ και του δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο Αφγανιστάν , 48 ώρες μετά τη διακοπή των υπηρεσιών σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι δρόμοι γέμισαν με ανθρώπους που διέδιδαν τα νέα στα τηλέφωνά τους και οδηγοί άρχισαν να κορνάρουν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Η πόλη είναι και πάλι ζωντανή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εστιάτορας Μοχάμεντ Ταουάμπ Φαρούκ, ελέγχοντας το κινητό του τηλέφωνο.

Περίπου 48 ώρες αφού οι τηλεπικοινωνίες διακόπηκαν σε εθνικό επίπεδο, με απόφαση των Ταλιμπάν, το Ίντερνετ και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας επαναλειτουργούν από σήμερα σε πολλές επαρχίες του Αφγανιστάν, καθώς και στην πρωτεύουσα Καμπούλ, προκαλώντας σκηνές αγαλλίασης.

Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών τέθηκαν ξανά σε λειτουργία στην Καμπούλ και στις επαρχίες Χοστ, Κανταχάρ, Γάζνι και Χεράτ.

Τη Δευτέρα 29/9 επικράτησε σύγχυση σε όλη τη χώρα, όταν τα κινητά τηλέφωνα και το Ίντερνετ σταμάτησαν απροειδοποίητα να λειτουργούν. Ως αποτέλεσμα, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις τράπεζες, τα ταχυδρομεία και τις αγορές ενώ στα νοσοκομεία οι γιατροί αναγκάστηκαν να εργάζονται χωρίς να έχουν πρόσβαση στους φακέλους των ασθενών. Την Τρίτη ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Το καθεστώς των Ταλιμπάν άρχισε πριν από μερικές εβδομάδες να διακόπτει τις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας του Ίντερνετ, με εντολή του ανώτατου ηγέτη Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα, με σκοπό να καταπολεμήσει την «ανηθικότητα».

Το Netblocks, ο οργανισμός εποπτείας του διαδικτύου και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δήλωσε ότι η διακοπή «φαίνεται να αποτελεί σκόπιμη διακοπή της υπηρεσίας». Ο οργανισμός είχε τονίσει ότι η συνδεσιμότητα στο Ίντερνετ στο Αφγανιστάν βρίσκεται στο 1% των συνηθισμένων επιπέδων.

Χθες Τρίρη 30/9 τα Ηνωμένα Έθνη κάλεσαν την κυβέρνηση των Ταλιμπάν να αποκαταστήσει αμέσως την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις τηλεπικοινωνίες σε όλο το Αφγανιστάν.

Αυτή είναι η πρώτη φορά από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία το 2021 και επέβαλαν αυστηρή εκδοχή του ισλαμικού νόμου που οι επικοινωνίες διεκόπτονται στη χώρα.