Αφέθηκε ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης – Αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου η δίκη για το τροχαίο

Ελεύθερος αφέθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης , ο οποίος είχε παραπεμφθεί στο αυτόφωρο για το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη. Η εκδίκαση της υπόθεσης του ηθοποιού πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου.

Να σημειωθεί ότι στον Βασίλη Μπισμπίκη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων). Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί και όπου έλαβε την αναβολή.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Με βάση τον επικαιροποιημένο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωση αυτών εξαρτώνται από το εάν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη αυστηρότερες ποινές.

Οι ισχυρισμοί του στους αστυνομικούς

Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε πάρει τηλέφωνο στο Αστυνομικό Τμήμα για να τους ειδοποιήσει για το τροχαίο και για το τι είχε προκαλέσει. Όταν όμως οι αστυνομικοί προσπάθησαν να επιβεβαιώσουν τα όσα είπε διαπίστωσαν ότι ποτέ κανείς δεν είχε πάρει τηλέφωνο στο τμήμα.

Στην συνέχεια υποστήριξε ότι ότι μία συνεργάτιδα του είχε κάνει το τηλεφώνημα. Σε επικοινωνία των αστυνομικών με τη συνεργάτιδά του εκείνη ανέφερε ότι έκανε το τηλεφώνημα. Και σε αυτή την περίπτωση όταν οι Αρχές προσπάθησαν να το επαληθεύσουν διαπίστωσαν ότι δεν ισχύει.

Για όλα αυτά ενημέρωσαν τον εισαγγελέα ο οποίος και διέταξε να ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία όπως ακριβώς προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ο ηθοποιός φέρεται να προκάλεσε φθορές σε δέκα τουλάχιστον οχήματα.

Φθορές σε τουλάχιστον 10 οχήματα

Ο ηθοποιός φέρεται να προκάλεσε φθορές σε τουλάχιστον δέκα οχήματα. Καταγεγραμμένες από τη τροχαία είναι ζημιές σε τρία οχήματα και μια γκαραζόπορτα.

