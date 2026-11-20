Αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν ως απάντηση στις εισβολές αντικειμένων στον πολωνικό εναέριο χώρο, για τις οποίες η Βαρσοβία κατηγόρησε τη Ρωσία ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν ως απάντηση και πρόσθεσε ότι συζήτησε τις «σοβαρές παραβιάσεις» με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

«Αυτό το περιστατικό είναι σαφώς επικίνδυνο – συνέπεια του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ρούτε.

Καταδίκασε τις «επιθέσεις της Ρωσίας», προσθέτοντας ότι επίσης στάθηκε αλληλέγγυος με την Πολωνία και ότι η συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να αμύνεται.