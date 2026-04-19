Αεροπορικές εταιρείες: Αυξάνονται οι ακυρώσεις πτήσεων λόγω ακριβών καυσίμων

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο αυξάνουν τις ακυρώσεις πτήσεων και καθηλώνουν τα αεροπλάνα στο έδαφος, λόγω των εκρηκτικών αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, με τους επιβάτες να πρέπει να προετοιμαστούν για περισσότερες δυσκολίες τους επόμενους μήνες.

Η ολλανδική KLM είναι η τελευταία που προχώρησε σε περικοπές στο πρόγραμμά της, ανακοινώνοντας την Πέμπτη ότι θα ακυρώσει 80 πτήσεις μετ’ επιστροφής από το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ τον επόμενο μήνα.

Βρίσκεται έτσι στην ίδια κατηγορία με τις United Airlines Holdings, Deutsche Lufthansa και Cathay Pacific Airways, οι οποίες έχουν περιορίσει τα δρομολόγιά τους για να περιορίσουν τις ζημιές.

Μείωση 3% των διαθέσιμων θέσεων τον Μάιο

Η παγκόσμια χωρητικότητα για τον Μάιο έχει μειωθεί κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες, με όλες πλην μίας από τις 20 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες να μειώνουν δραστικά τις πτήσεις τους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η εταιρεία Cirium, η οποία αναθεωρεί την αρχική πρόβλεψη για αύξηση 4%-6% για το έτος και αναφέρει ότι υπό ορισμένες συνθήκες είναι πιθανή μια μείωση έως και 3%.

«Φαίνεται εξαιρετικά πιθανό ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες περικοπές», έγραψε ο Richard Evans, ανώτερος σύμβουλος της Cirium, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Οι διαταραχές στον κλάδο των αερομεταφορών μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν περιορίζονταν αρχικά στις αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής, στα αεροδρόμια και στον εναέριο χώρο τους. Έκτοτε έχουν εξαπλωθεί και απειλούν να ανατρέψουν την κερδοφόρα καλοκαιρινή τουριστική περίοδο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Και με τον ναυτικό αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από τις ΗΠΑ να σταματά τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, δεν διαφαίνεται άμεση βελτίωση της κατάστασης.

«Κάθε πτήση που πραγματοποιούμε και η οποία βρίσκεται στο όριο, χωρίς να αποφέρει τα έσοδα που θα θέλαμε,, πιθανότατα θα επανεξεταστεί», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Delta Air Lines, Ed Bastian, ανακοινώνοντας επιπλέον κόστος καυσίμων ύψους 2,5 δισ. δολαρίων για το τρέχον τρίμηνο. «Αυτό θα αποτελέσει δοκιμασία για τον κλάδο», είπε.

Το πρόβλημα επιτείνεται από τις ανησυχίες σχετικά με το αν υπάρχουν αρκετά καύσιμα για αεροσκάφη. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανέφερε ότι η Ευρώπη διαθέτει αποθέματα για «ίσως έξι εβδομάδες», ενώ οι Ryanair Holdings, Virgin Atlantic Airways και EasyJet έδωσαν προβλέψεις για τη διαθεσιμότητα που δεν ξεπερνούν τα μέσα Μαΐου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμο για αεροσκάφη «στο εγγύς μέλλον». Η Ένωση προετοιμάζει ένα κοινό σχέδιο δράσης σε περίπτωση που η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ παραμείνει αμετάβλητη, δήλωσε εκπρόσωπός της την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Οι πρόσφατες προσαρμογές στη δυναμικότητα δείχνουν ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες εισέρχονται σε κατάσταση αυτοσυντήρησης, με την προσδοκία ότι η σύγκρουση θα είναι επιζήμια για τις επιχειρήσεις στο άμεσο μέλλον. Ακόμη και αν όλες οι εχθροπραξίες τερματιστούν σύντομα, η αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών πιθανότατα θα διαρκέσει μήνες ή χρόνια.

Η Lufthansa, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, έλαβε δραστικά μέτρα την περασμένη εβδομάδα, καθώς μια σειρά απεργιών επιδείνωσε την κρίση καυσίμων. Έκλεισε τη μονάδα CityLine, αποσύροντας 27 αεροσκάφη από την κυκλοφορία και μειώνοντας τη μεταφορική ικανότητα στο υπόλοιπο δίκτυό της, θέτοντας εκτός λειτουργίας παλαιότερα αεροσκάφη ευρείας ατράκτου με υψηλή κατανάλωση καυσίμου.

Πολλές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν εξασφαλίσει επαρκή κάλυψη (hedging) για τα καύσιμα, τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες, ενώ οι περισσότερες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες — οι μεγαλύτεροι αερομεταφορείς στον κόσμο από άποψη χωρητικότητας — δεν έχουν κάνει hedgong και έτσι αντιμετωπίζουν τα υψηλότερα κόστη.

