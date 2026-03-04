Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων προς Μέση Ανατολή λόγω της κρίσης

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς η ένταση και οι στρατιωτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν σημαντικά τα αεροπορικά δρομολόγια.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το αεροδρόμιο, οι ακυρώσεις πτήσεων που αφορούν αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς χώρες της περιοχής αναμένεται να φτάσουν τις 37 μέσα στο 24ωρο.

Ποιοι προορισμοί επηρεάζονται

Οι ακυρώσεις αφορούν πτήσεις προς και από αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων:

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ιράκ

Ιράν

Ισραήλ

Κατάρ

Κουβέιτ

Μπαχρέιν

Συρία

Σε αρκετές από αυτές τις χώρες ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση πολλών διεθνών δρομολογίων.

Ακυρώσεις προς Ντουμπάι και Τελ Αβίβ

Σύμφωνα με τον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου, ακυρωμένες εμφανίζονται πτήσεις προς το Ντουμπάι, ενώ ματαιώθηκαν και δρομολόγια προς το Τελ Αβίβ, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα πραγματοποιούνταν τις πρωινές ώρες.

Οι ακυρώσεις προς το Τελ Αβίβ αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 9 Μαρτίου, ενώ για το Ντουμπάι ισχύουν μέχρι και αύριο.

Παράλληλα, πτήσεις προς το Άμπου Ντάμπι έχουν ματαιωθεί έως το Σάββατο.

Ματαιωμένα δρομολόγια και προς άλλες πόλεις της περιοχής

Στον κατάλογο των ακυρώσεων περιλαμβάνεται επίσης πτήση προς τη Χάιφα, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 11:25.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι ακυρώσεις δρομολογίων προς:

Βαγδάτη

Βηρυτός

Επίσης επηρεάζονται πτήσεις προς το Ριάντ και τη Τζέντα, παρότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίαςπαραμένει ανοικτός.

Αβεβαιότητα για τις επόμενες ημέρες

Οι αεροπορικές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή, ενώ οι ταξιδιώτες καλούνται να ελέγχουν συνεχώς την κατάσταση των πτήσεών τους.

Καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων τις επόμενες ημέρες