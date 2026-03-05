AEGEAN: Προχωρά σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μ. Ανατολή

AEGEAN ενημέρωσε ότι προχωρά σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα: