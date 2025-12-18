Aegean Derma Clinic: ένα νέο πρότυπο ιατρικής φροντίδας στη Θεσσαλονίκη από την Aegean Medical

Τα τελευταία χρόνια, η δερματολογία έχει εξελιχθεί ραγδαία — όχι μόνο σε επίπεδο τεχνικών και θεραπειών, αλλά και ως αντίληψη φροντίδας. Η ανάγκη για δομές που συνδυάζουν ιατρική τεκμηρίωση, αισθητικό αποτέλεσμα και υπεύθυνη κλινική κρίση είναι πλέον πιο εμφανής από ποτέ.

Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη η Aegean Derma Clinic, το νέο Δερματολογικό Κέντρο της Aegean Medical, σχεδιασμένο όχι ως απλή παροχή υπηρεσιών, αλλά ως οργανωμένο ιατρικό περιβάλλον, με σαφείς ρόλους, επιστημονική συνέχεια και έμφαση στην ποιότητα.

Στην Aegean Derma Clinic, η δερματολογία δεν εξαντλείται σε μεμονωμένες θεραπείες. Αντίθετα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία που περιλαμβάνει τη σωστή ένδειξη, την εξατομικευμένη προσέγγιση και την ιατρική ευθύνη σε κάθε στάδιο.

Πίσω από τον σχεδιασμό του Κέντρου βρίσκεται μια διοικητική επιλογή με ξεκάθαρο στίγμα. Όπως επισημαίνει ο CEO της Aegean Medical, κ. Αθανάσιος Νανάκος, η έμφαση στον δερματολογικό τομέα δεν αποτελεί αποσπασματική κίνηση, αλλά μέρος ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου που δίνει προτεραιότητα στη δομή, τη συνέπεια και την επιστημονική αξιοπιστία.

Την επιστημονική ευθύνη της Aegean Derma Clinic αναλαμβάνει ο Δρ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Πλαστικός Χειρουργός με πολυετή παρουσία τόσο στην κλινική πράξη όσο και στη θεσμική εκπροσώπηση του ιατρικού κόσμου.

Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Δρ. Εξαδάκτυλος έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). Η εμπειρία αυτή αποτυπώνεται στη φιλοσοφία λειτουργίας του Κέντρου: σαφής ιατρική ένδειξη, δεοντολογία και τεκμηριωμένη πράξη.

Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της Aegean Derma Clinic έχει η ομάδα των δερματολόγων, η οποία συγκροτείται με κριτήριο την εμπειρία, τη συνεχή επιστημονική κατάρτιση και τη δυνατότητα συνεργασίας. Η δερματολογική φροντίδα προσεγγίζεται ολιστικά: κάθε περιστατικό αξιολογείται συνολικά και όχι αποσπασματικά, με στόχο τη μακροπρόθεσμη υγεία του δέρματος και όχι μόνο το άμεσο αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις υπηρεσίες αισθητικής δερματολογίας, οι οποίες εντάσσονται πλήρως σε ιατρικό περιβάλλον και εφαρμόζονται αποκλειστικά με επιστημονικά κριτήρια.

Η αισθητική αντιμετωπίζεται ως συνέχεια της δερματολογικής υγείας — όχι ως ανεξάρτητη πρακτική.

Η Aegean Derma Clinic έρχεται να προστεθεί σε ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο εξειδικευμένων ιατρικών μονάδων της Aegean Medical, που λειτουργούν με κοινό παρονομαστή τη θεσμική σοβαρότητα και την ποιότητα φροντίδας.

Πρόκειται για μια επένδυση με προοπτική, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη δερματολογία στη Θεσσαλονίκη.