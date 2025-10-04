Άδωνις Γεωργιάδης κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: Χρησιμοποιεί έναν δυστυχή πατέρα για δόλιος σκοπούς

Επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη θυροκόλληση της πρόσκλησης εκταφής του Ντένις Ρούτσι στο γραφείο της, κατηγορώντας την για «δόλιους σκοπούς» και «οργανωμένο σχέδιο» για να μην αρχίσει η δίκη» για τα Τέμπη.

«Πίσω από αυτή την απεργία πείνας (σ.σ. του Πάνου Ρούτσι) που έχει στήσει η ίδια, δεν υφίσταται κανένα απολύτως δίκαιο και ανθρώπινο αίτημα ενός πατέρα αλλά ένα οργανωμένο σχέδιο για να μην αρχίσει η Δίκη και να συνεχίσει η κυρία αυτή απρόσκοπτα να δηλητηριάζει την Ελλάδα με το μίσος και την τοξικότητα της για να κερδίζει ψήφους και χρήματα», υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του, «η κυρία χρησιμοποιεί έναν δυστυχή πατέρα που πονάει και πενθεί και που για το παιδί του θα έκανε τα πάντα όπως όλοι μας, για να επιτύχει τους δόλιους σκοπούς της», έγραψε.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, το αρμόδιο Δικαστήριο έψαχνε την κυρία Κωνσταντοπούλου να την ενημερώσει για τη νέα ημερομηνία αναβολής, την οποία είχε ζητήσει, επειδή ήθελε να ορίσει τεχνικό σύμβουλο.

«Δεν σήκωνε τα τηλέφωνα ώστε να μπορεί να ισχυριστεί μετά ότι δεν το ήξερε και να πετύχει και τρίτη αναβολή. Κατόπιν αυτής της συμπεριφοράς, το Δικαστήριο έστειλε δικαστικό επιμελητή για να της επιδοθεί στο γραφείο της η κλήση, ώστε να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι και πάλι δεν γνώριζε την ημερομηνία. Και τί σκαρφίστηκε η κυρία πάλι για να επιτύχει και νέα καθυστέρηση;…κλείδωσε την πόρτα και δεν άνοιξε το γραφείο της οπότε το έγγραφο θυροκολλήθηκε!!!…» έγραψε ο υπουργός Υγείας.

«Οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης την έχουν καταλάβει και αντιστέκονται, αν αυτά τα καραγκιοζιλίκια τα κάνει στην εξέταση DNA που είναι η απλή εξέταση, φαντάζεστε τί θα έκανε σε ενδεχόμενες τοξικολογικές; Η Δίκη δεν θα ξεκίναγε ούτε σε 2 χρόνια» ανέφερε στην ίδια ανάρτηση, λέγοντας ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κινείται με ορίζοντα εθνικών εκλογών.