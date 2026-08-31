Άδωνις Γεωργιάδης για ιό Δυτικού Νείλου: Δύσκολος μήνας ο Σεπτέμβριος, χρειάζεται ψυχραιμία

Την εκτίμηση ότι θα έχουμε ένα δύσκολο μήνα, όσον αφορά στην πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου, έκανε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης , συνιστώντας ωστόσο προς όλους ψυχραιμία και να ακολουθούμε τις συμβουλές των ειδικών.

Ειδικότερα, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» με τον Γιώργο Σιαδήμα στο ΕΡΤnews, ο υπουργός Υγείας τόνισε μεταξύ άλλων:

«Θα έχουμε έναν μήνα δύσκολο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο ιός του Δυτικού Νείλου θα κορυφωθεί τον Σεπτέμβριο. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας δημιουργεί πανικό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Έχουμε αύξηση των θανάτων από 8 που ήταν πέρυσι σε 13 φέτος. Όμως, παρά την αύξηση, δεν είμαστε στο χειρότερο σημείο. Το 2018 είχαμε 50 νεκρούς, τώρα έχουμε 13. Άρα, ψυχραιμία και να ακολουθείτε τις συμβουλές των ειδικών».

Είναι γεγονός, ότι η φετεινή επέλαση του ιού του Δυτικού Νείλου – με ήδη 232 καταγεγραμμένα περιστατικά 19 θανάτους και 26 ανθρώπους σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας μέχρι τις 26 Αυγούστου σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ – έχει προβληματίσει σφόδρα την επιστημονική κοινότητα αλλά και τους πολίτες.

Εξάλλου, το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου με τοπική μετάδοση στην Κρήτη είναι πλέον γεγονός, καθώς μία 63χρονη η οποία δεν είχε ταξιδέψει εκτός του νησιού το τελευταίο διάστημα, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτ. Νείλου. Η γυναίκα εμφάνισε συμπτώματα συμβατά με τη λοίμωξη και αρχικά απευθύνθηκε σε ιδιώτη γιατρό.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ Αθανάσιο Τσακρή MD, PhD, FRCPath που μίλησε το Σάββατο 29 Αυγούστου στο CNN Greece, εάν κάτι πρέπει να μάθουμε από τη φετινή επιδημική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, είναι ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα του καλοκαιριού, καθώς η φετεινή μεγάλη έξαρση είναι πολυπαραγοντική, γεγονός που θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψιν μας. Παράλληλα, η επιδημική δε περίοδος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Προβληματισμός κυριαρχεί επίσης σύμφωνα με τον καθηγητή, αναφορικά με το επίκεντρο της έξαρσης που μετά από χρόνια είναι η Αττική και συγκεκριμένα τα Σπάτα και το Μαρκόπουλο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει φέτος η Ανατολική Αττική, όπου έχει καταγραφεί σημαντικός αριθμός περιστατικών, καθώς ο συνδυασμός πυκνής κατοίκησης με περιαστικές, γεωργικές και φυσικές εκτάσεις, δημιουργεί ένα σύνθετο μωσαϊκό οικοσυστημάτων.