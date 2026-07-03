Αδέσποτα και καύσωνας: Η κίνηση που σώζει ζωές

Σε μία βόλτα γύρω μας, θα διαπιστώσουμε ότι θα δούμε τουλάχιστον 4-5 διαφορετικά ζώα, είτε ζούμε στην πόλη, είτε στην επαρχία.

Γάτες, σκύλοι, περιστέρια, σπουργίτια, αλεπούδες, αλλά και άλλα πολλά ζωάκια που μοιράζονται μαζί μας το περιβάλλον και περνούν το ίδιο δύσκολα με εμάς το καλοκαίρι. Μόνο που εμείς μπορούμε να τα βοηθήσουμε ώστε να παραμείνουν ασφαλή και να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες.

Εκτός από τη φροντίδα που πρέπει να δείξουμε στα δικά μας ζώα, θα πρέπει να σκεφτούμε και όσα πλασματάκια ζουν στο δρόμο, χωρίς να έχουν την αγάπη που τους αξίζει.

Δυστυχώς, αρκετά ζώα χάνουν τη ζωή τους από την υπερβολή ζέστη κάθε καλοκαίρι και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει τόσο τις αρμόδιες αρχές, αλλά και κάθε έναν ξεχωριστά. Από τη μία υπάρχουν οι δράσεις που κάνουν οι Δήμοι, όπως να τοποθετούν ποτίστρες σε διάφορα σημεία, φροντίζοντας να παρέχουν καθαρό και δροσερό νερό. Παράλληλα, οι εθελοντές με αυτοθυσία κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, τις περισσότερες φορές με δικούς τους πόρους και μέσα.

Η απλή κίνηση που μπορεί να κάνει ο κάθε ένας από εμάς

Όλοι μας, μπορούμε καθημερινά να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα αδέσποτα ζώα, που δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι είναι μόνο οι σκύλοι και οι γάτες, αλλά και τα πτηνά, τα έντομα και ό,τι κυκλοφορεί γύρω μας. Χρειάζονται και αυτά πρόσβαση σε καθαρό νερό, πολύ περισσότερο τις μέρες του καύσωνα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως ο νόμος επιτρέπει να βάζουμε τροφή και νερό στα αδέσποτα ζώα σε δημόσιους χώρους, αρκεί να τηρούμε τις συνθήκες υγιεινής.

Ένα πήλινο ή μεταλλικό μπολ με δροσερό, φρέσκο νερό, θέλει ελάχιστο χρόνο και μηδέν χρήματα. Αυτή η κίνηση από εμάς, μπορεί να σώσει ένα ζωάκι που περπατάει ή πετάει εξουθενωμένο μέσα στη ζέστη. Ας δούμε πώς θα το κάνουμε σωστά και αποτελεσματικά:

– Τοποθετούμε τα μπολ σε σκιερά μέρη, ώστε να μη τα βλέπει ο ήλιος. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε κοντά στο σπίτι, το γραφείο, το κατάστημα, το πάρκο, σε όποιο μέρος περνάτε συχνότερα, έτσι ώστε να το ανανεώνετε συχνά.

– Μπορούμε να βάζουμε παγάκια έτσι ώστε να παραμένει περισσότερη ώρα δροσερό.

– Πλένουμε και καθαρίζουμε τα μπολ αν τα βρούμε βρώμικα με σκουπιδάκια, φύλλα, σκόνη, κλπ.

– Για τα πτηνά βάζουμε το μπολ με το νερό στο μπαλκόνι, σε ένα σκιερό μέρος στην ταράτσα, την αυλή ή τα στερεώνουμε από δέντρα.