«Αδειάζει» Πέγκα η οικογένεια Μπουτάρη για το πάρκο που θα φέρει το όνομα του κυρ-Γιάννη

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι και η ονοματοδοσία πάρκου απέναντι από το δημαρχείο, σε πάρκο «Γιάννη Μπουτάρη» προς τιμήν της μνήμης του εκλιπόντος πρώην Δημάρχου Θεσσαλονίκης.

Μόλις γνωστοποιήθηκε η πρόθεση του Δήμου Θεσσαλονίκης υπήρξε άμεση αντίδραση του Σπύρου Πέγκα κατηγορώντας τη διοίκηση πως δεν ερωτήθηκε η παράταξη του «Θεσσαλονίκης Για Όλους», με την οποία ήταν στις τελευταίες εκλογές υποψήφιος ο Γιάννης Μπουτάρης και εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος.

«Τη δημοτική παράταξη «Θεσσαλονίκη Για Όλους», τη δημοτική παράταξη που τίμησε με την τελευταία παρουσία του στα δημοτικά έδρανα ο Γιάννης Μπουτάρης και που έφυγε με την ιδιότητα του κορυφαίου δημοτικού μας συμβούλου ούτε τη ρώτησε -έστω από πολιτική ευγένεια- ούτε ζήτησε τη γνώμη της ούτε διαβουλεύτηκε μαζί της.

Φανταζόμαστε, ότι ο νυν δήμαρχος θα συνεννοήθηκε με τους φίλους του «πατριώτες» ‘Ενωμένους Μακεδόνες’, και όχι μόνο με αυτούς, που θα επιτρέψουν σε αυτό το μικρό -«εμβληματικό» κι αυτό φανταζόμαστε- παρκάκι να φέρει το όνομα του πρώην δημάρχου Ιωάννη Μπουτάρη»

Στον επικεφαλής της παράταξης απάντησε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σπύρος Βούγιας: «Βιάστηκαν πάλι να εκτεθούν κάποιοι ετερόφωτοι τοπικοί παράγοντες, που επιδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία περισσή ασέβεια και έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπο και τη μνήμη του Γιάννη Μπουτάρη. Εμφανίστηκαν και πάλι ως μοναδικοί εκπρόσωποι και εκφραστές της πολιτικής του συνέχειας και κάτοχοι των αποκλειστικών δικαιωμάτων της χρήσης του ονόματος αλλά και της δυνατότητας λήψης οποιασδήποτε απόφασης σχετίζεται με τον εκλιπόντα τέως Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, χωρίς να ζητηθεί άδεια από αυτούς», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Πρόσθεσε πως ο Δήμος «θα αποφασίζει, όπως δικαιούται, με βασικό γνώμονα το πνεύμα ευρύτατης συναίνεσης και ενότητας της πόλης, σε αντίθεση με τους αυτόκλητους «αποκλειστικούς αντιπροσώπους», που πιστεύουν ότι μπορούν να επενδύσουν πολιτικά στην τοξικότητα και τον διχασμό. Αυτό πιστεύουμε πως θα ήθελε και ο ίδιος ο Μπουτάρης» ενώ έκανε γνωστό πως οι κινήσεις του Δήμου είναι σε συνεννόηση με την οικογένεια του πρώην δημάρχου.

Τη συνεννόηση με το Δήμο για την επιλογή του χώρου στον οποίο θα δοθεί το όνομα του Γιάννη Μπουτάρη, αδειάζοντας ουσιαστικά τον κ. Πέγκα, επιβεβαιώσε και η οικογένεια του πρώην δημάρχου. Τα τρία παιδιά του Στέλλιος, Φανή και Μιχάλης σε κοινή τους ανακοίνωση ανέφεραν: |Η οικογένεια του Γιάννη Μπουτάρη είναι σύμφωνη με την πρόταση ονοματοδοσίας της πλατείας και ευχαριστεί τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την πρωτοβουλία τιμής στη μνήμη του.

Η συνεργασία μας είναι δεδομένη, όπου και εφόσον χρειαστεί, για την υλοποίηση».