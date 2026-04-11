Άδεια τάνκερ κατευθύνονται στις ΗΠΑ για να φορτώσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο λέει ο Τραμπ

Μεγάλοι αριθμοί άδειων πετρελαϊκών τάνκερ κατευθύνονται στις ΗΠΑ για να φορτώσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο ανέφερε σε ανάρτησή του στο TruthSocial ο Ντόναλντ Τραμπ .

«Τεράστιος αριθμός εντελώς άδειων πετρελαιοφόρων, μερικά από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, κατευθύνονται αυτή τη στιγμή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για να φορτώσουν με το καλύτερο και «πιο γλυκό» πετρέλαιο (και φυσικό αέριο!) οπουδήποτε στον κόσμο. Έχουμε περισσότερο πετρέλαιο από τις δύο επόμενες μεγαλύτερες οικονομίες πετρελαίου μαζί – και υψηλότερης ποιότητας. Σας περιμένουμε. Γρήγορη ανταπόκριση! Πρόεδρος Ντ. Τζει Τ.» αναφέρει η ανάρτηση.

Η ανάρτηση έγινε ενώ αναμένεται να αρχίσουν στο Πακιστάν οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.